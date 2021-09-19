Yargı oyuncuları kimdir? Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Son Dakika Haberi... Galatasarayda Fatih Terimden tepkilere yanıt Hoş değil, ağlayanlar varSon Dakika Haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den tepkilere yanıt! 'Hoş değil, ağlayanlar var'#Fatih Terim
Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonlinedaŞans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da#Şans Topu
Galatasarayda Patrick Van Aanholttan maç sonu flaş sözler Bahane olmamalıGalatasaray'da Patrick Van Aanholt'tan maç sonu flaş sözler! 'Bahane olmamalı'#Van Aanholt
Tıp öğrencisi Beyzanur feci şekilde can verdiTıp öğrencisi Beyzanur feci şekilde can verdi#Denizli
Afganistanda bombalı saldırı: 2 ölüAfganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü!#Afganistan
Son dakika: Çinin nükleer tehditine ABDden füzeli yanıtSon dakika: Çin'in 'nükleer tehdit'ine ABD'den 'füze'li yanıt!#ABD
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yargı oyuncuları kimdir? Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

#Yargı#Yargı Dizisi#Seoanasayfa
Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

Yargı dizisi oyuncuları ile dikkat çekiyor. Birbirinden önemli oyunculara ev sahipliği yapan Yargı dizisi, 19 Eylül Pazar günü itibariyle her Pazar Kanal D ekranlarında yer alacak. Yargı dizisinin oyuncuları arasında Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler yer alacak. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır. İşte, Yargı dizisi oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Yargı dizisi oyuncuları ile dikkat çekiyor. Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı "Yargı" 19 Eylül Pazar günü 20.00'da başladı. Oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz), Pınar Deniz (Ceylin), Hüseyin Avni Danyal (Metin), Uğur Polat (Yekta), Mehmet Yılmaz Ak (Pars), Ali Seçkiner Alıcı (Zafer), Arda Anarat (Çınar), Ece Yüksel (İnci), Zeyno Eracar (Gül), Uğur Arslan (Eren), Onur Durmaz (Engin), Başak Gümülcinelioğlu (Neva), Pınar Çağlar Gençtürk (Aylin), Onur Özaydın (Osman), Özlem Çakar (Makbule), Zeynep Atılgan (Parla), Beren Nur Karadiş (Defne) yer alıyor. İşte, Yargı oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

KAAN URGANCIOĞLU (ILGAZ KAYA)

Haberin Devamı

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin’in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar’la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne’yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

PINAR DENİZ (CEYLİN ERGUVAN)

Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, “ipten adam alır” denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer’e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

HÜSEYİN AVNİ DANYAL (METİN KAYA)

Metin, Ilgaz’ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz’a da aşılamıştır. Ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar’la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

Haberin Devamı

 

UĞUR POLAT (YEKTA TİLMEN)

Yekta; büyük bir hukuk firması olan Tilmen Hukuk’un kurucusudur. Çalıştığı firmaların bütün kirli geçmişlerini temizlemekle ün salmıştır. Yeterli para ödendiği takdirde dünyadaki bütün sorunların çözülebileceğine inanmaktadır. Oğlu Engin’le neredeyse doğduğu günden beri süren, kendi memnuniyetsizliği üzerine kurulu çatışmalı bir ilişkisi vardır.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

MEHMET YILMAZ AK (PARS SEÇKİN)

Pars, Ilgaz’la aynı yerde çalışan bir savcıdır. Ayrıca Ilgaz’ın yeni ayrıldığı nişanlısı Neva’nın abisidir. Ilgaz’la arasında okul yıllarından beri başlayan tek taraflı bir rekabet vardır. Şimdi de kız kardeşinden ayrılmış olduğu için ona daha da fazla öfkelidir. Hırslıdır, kaybetmeye tahammülü yoktur. Ona göre kendisi diğer herkesten üstündür, tavırlarında bu hep sezilir. İçten içe Ceylin’den hoşlanmaktadır.

Haberin Devamı

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

ZEYNO ERACAR (GÜL ERGUVAN)

Gül, Ceylin’in annesi. Ev hanımıdır. Her ne kadar pasif bir karakter gibi görünse de aslında göründüğünden daha manipülatör biridir. İstediklerini yaptırmak için seçtiği yol ise sürekli hastaymış gibi davranmaktır. En büyük çocuğu olan Aylin’le ilişkisi diğer çocuklarına göre daha yakındır.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

ALİ SEÇKİNER ALICI (ZAFER ERGUVAN) 

Zafer; Ceylin’in babasıdır. Balıkçılık yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 6 yıl haksız yere suçlanarak hapse girmiş, mesleği olan gemi kaptanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir senedir özgürdür. İçinde mesleğini kaybetmenin verdiği gurur kırıklığı ve öfkeyi kimseye belli etmemeye çalışarak yaşar. Ceylin en gözde çocuğudur. 

Haberin Devamı

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

UĞUR ASLAN (EREN DUMAN)

Eren, Ilgaz’ın en yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büroda komiserdir. İyi bir polistir. Gözü karadır. Mesleğinden ötürü networkü çok geniştir. Ağzı iyi laf yapar. Eğlenceli ve komik biri olduğu için de herkes tarafından çok sevilir. Ilgaz’ı kardeşi, Metin’i babası gibi görür. Eşi Esra ve kızları Eylül’e aşkla bağlıdır.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK (AYLİN ERGUVAN YILMAZ)

Aylin, Ceylin’in ablasıdır. Çocukluğundan itibaren diğer kardeşlerine kıyasla Gül’ün daha çok gözdesi olmuştur. Dört yıl önce kaybettiği oğlunun ardından bir türlü toparlanamamıştır. Ceylin’le aralarında kendisinin yarattığı çekişmeden kaynaklı gergin bir tansiyon vardır.

Haberin Devamı

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

ECE YÜKSEL (İNCİ ERGUVAN)

İnci; Ceylin’in kardeşidir. Üniversite ikinci sınıfta iç mimarlık bölümünde öğrencidir. Küçük yaştayken babasının hapse girdiği için onu doğru dürüst tanıma fırsatı bile bulamadan büyümüş, yarası bol, açlığı doyurulmaz bir kızdır. Ablası Ceylin’e çok düşkündür, annesi babasından çok onu rol model olarak alır. En çok ona güvenir.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

ARDA ANARAT (ÇINAR KAYA) 

Çınar, Ilgaz’ın kardeşidir. Evin sorunlu çocuğudur. Bir üniversitenin kantininde çalışmaktadır. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılanmıştır. Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin’le aralarında hep sorunlu bir ilişki vardır. Ağabeyi Ilgaz’ın kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne’dir.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

ONUR DURMAZ (ENGİN TİLMEN) 

Engin, Ceylin’in en yakın arkadaşıdır. Avukattır. Güçlü ve zengin bir avukat olan babası Yekta’nın itirazlarına rağmen sınıf arkadaşı olan Ceylin’inle birlikte çalışır. Zor zamanlarında hep birbirlerinin yanında oldukları için Ceylin’e güçlü bağlarla bağlıdır. Babası Yekta’yla ise bitmek bilmeyen bir zıtlaşmanın içindedir.

Yargı oyuncuları kimdir Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Yargı Dizisi#Seoanasayfa