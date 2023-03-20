Igor ve Ilgaz karşı karşıya... O not sanaydı savcı!

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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde; Özge, nişanlısı Rıdvan'ı vuran Kesik'i öldürmüş ve Ceylin'den yardım istemişti. Ceylin, Osman ve Özge birlikte Kesik'i bir mezara gömmüş, olayın üstünü kapatmaya çalışmıştı. Ilgaz ise Özge'nin Kesik'i öldürdüğünü öğrenmişti. Dizinin final sahnesinde ekrana gelen kesik el tüm dengeleri değiştirmişti. Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanına bırakılan 'bütün sevdiklerini tek tek' yazan bir not ve kesik el dikkat çekmişti.

Dizinin yeni bölümünde; Balkan Mafası’nın elinden kaçan Özge, Ilgaz ve Ceylin’e sığındı. Olayın detaylarını öğrenmek isteyen Ilgaz, Özge’den her şeyi tek tek anlatmasını istedi.

Kesik’i vurduğunu itiraf eden Özge, daha sonra da mezara gömdüğünü söyledi. Ilgaz ise Kesik’in 92 kilo olduğunu söyleyip, ´Sana Pars mı yardım etti’ diye sordu. Sessiz kalan Özge, Ceylin ile baş başa kalınca başka detay vermeyeceğini söyledi.

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CİNAYET BÜRO DEVREDE

Dizinin final sahnesinde bir esnaf dükkanını açtığında tezgâhta kesik bir el ile karşılaşmış hemen polise haber vermişti. Olay yerine gelen polisler kalemin üzerinde yazan ismi araştırdı ve ekip olayı cinayet büroya devretti.

TURGUT ALİ GERİ DÖNDÜ

Başmüfettiş Turgut Ali geri döndü. Geçici süreliğine göreve gelen Turgut Ali’yi Derya Savcı karşıladı. Pars’ın istifasına üzüldüğünü söyleyen Başmüfettiş, yeni odasına yerleşti.

PARS NEREDE?

Uzun zamandır haber alınamayan Pars dikkatleri iyice üzerine çekti. Ekip ‘Pars nerede’ sorusuna yanıt bulmaya çalıştı.

KESİK EL DOSYASI ADLİYEDE

Cinayet büroya gelen ‘Kesik el’ dosyası ortalığı karıştırdı. Savcı Ilgaz ile özel görüşen Amir Rafet, dosyayı Ilgaz’a verdi. İncelemeleri yapan Ilgaz, Rafet ve Eren Komiser’i alıp Kapalıçarşı’daki kuyumcuya gitti.

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Bütün kamera görüntülerinin toplanması talimatını veren Ilgaz, ekipten dikkatli olmalarını istedi.

Ilgaz, olay yerine gelen Başsavcı Turgut Ali’ye bilgileri verdi:

‘Kalem ve yüzük Pars’a ait, el için DNA gerek’

Başsavcı da olayı Ilgaz’ın devam ettirmesini uygun gördü.

İPUCUNU GETİREN ZÜLKÜF ÖLDÜRÜLDÜ

Merdan Dede, Ceylin’i arayıp Pars’a yardım edenin kendisi olduğunu söyledi:

‘Pars’a ben yardım ettim, bana ipucunu getiren Dürümcü Zülküf öldürülmüş’

ÖMER VE CEYLİN YEMEKTE

Ömer, Ceylin’i yemeğe davet etti. Suç örgütünün ve Defne’nin bulunmasında kendisine yardım ettiğini söyleyen Ömer, Ceylin’i yemeğe çıkardı. Yemekte Ceylin’e çocukluk yıllarını anlatan Ömer küçükken yaşadığı kötü olaylardan bahsetti. Annesiyle birlikte büyüdüğünü söyleyen Ömer, ‘Bizim küçücük bir dünyamız vardı ta ki annem vefat edene, ben de buraya gelene kadar’ dedi.

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Ceylin ile Ömer’in yemeğe çıktığını öğrenen Ilgaz kıskançlık krizi geçirdi. Yemeği basan Ilgaz, Ceylin’i de alıp restorandan uzaklaştı. Ilgaz, eşini Ömer hakkında uyardı; ‘Bu adam her türlü manyaklığı yapabilir. Bu adamdan uzak dur!’

ILGAZ'I KISKANDIRAN YEMEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ADLİ TIP’TAN KÖTÜ HABER

Kesik el hakkında bilgi almak için Adli Tıp’a giden Eren Komiser duydukları karşısında büyük ümitsizliğe kapıldı:

‘El çok profesyonel bir şekilde kesilmiş, direnme veya mücadele yok. Ya bayıltıldı ya da öldürüldü’

Pars Savcı’nın mobese görüntülerini izleyen Rafet ve Eren Komiser araçta iki kişi olduğunu fark etti.

Hemen Ilgaz’a haber veren Eren Komiser, Pars’ın mobeseye takıldığı ışıklara gitti. Pars’a su satan çocuğu bulan ikili duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı:

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“O abi benden iki su istedi; yanındaki kadın ve arkadaki küçük kız çocuğu için. Kendisi su almadı.”

PARLA HER ŞEYİ DUYDU

Babasının ve teyzesinin birini öldürdüğünü düşünen Parla depresyona girdi. Tuğçe de Çınar’ı arayıp Parla’ya destek olmasını istedi. Babası Osman’ı dinleyen Parla duyduklarını Çınar ve Tuğçe’ye anlattı. Teyzem ve babam birini öldürüp gömmüş ya babam öldürdü ya da teyzem! Babam; ‘Mafyanın oğlunu gömdük’ dedi. Çınar da Parla’nın anlattıklarını Ömer’in adamı Eyüp’e söyledi.

ÖZGE’NİN İFADESİNİ EREN ALDI

Özge’nin ifadesini Eren Komiser aldı. Özge’ye destek olan Eren en az şekilde ceza alması için uğraştı. Yasaları uygulayan Ilgaz ise, Özge’yi nezarete aldırdı.

“Can güvenliğin için bugün nezarette kal. Yarın Sulh ceza mahkemesine çıkacaksın.”

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PARS'IN ACI SONU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DNA ÖRNEĞİ UYUŞTU

Ilgaz, Ceylin ve Eren Komiser, Derya Savcı’yı evinde ziyaret etti. Eren Komiser DNA testi için Pars’a ait diş fırçasını gizlice aldı. Yapılan eşleştirmenin ardından kesik elin Pars Savcı’ya ait olduğu ortaya çıktı.

Diş fırçasının yerinde olmadığını anlayan Derya Savcı, Ilgaz’ın odasını bastı:

“Pars öldü mü, söyle Ilgaz Pars öldü mü?”

IGOR YAKALANDI

Balkan Mafyası’nın lideri Igor yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sorguya giren Ilgaz, Pars’ın yerini sordu ve Igor’a; ömrünün sonuna kadar hapis yatacağını söyledi. Igor ise ‘Her şeyi yanlış anlamışsın, benim davam Başsavcı ile değil seninle! Ben sana bu işin başında ‘dosyayı kapat’ dedim. Her şey senin yüzünden. Benim işim de senin yüzünden battı; oğlum senin yüzünden öldü. Yani not sanaydı savcı! Sana git gel morgun yolunu ezberleteceğim, gidip gelip sevdiklerini teşhis edeceksin aynı ben gibi… Bütün sevdiklerini tek tek’