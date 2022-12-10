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Yargı, izleyicileri bu hafta aşk dolu bir yolculuğa çıkarıyor

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#Yargı#Kanal D#Yargı Yeni Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 12:31

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, her hafta reyting rekorları kıran dizisi Yargı, yine çok konuşulacak bir bölümle ekrana geliyor.

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Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın ekrana gelecek yeni bölümü Kapadokya’da çekildi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz’ın Kapadokya yolculuğu şimdiden romantik ve seyir keyfi yüksek bir bölümün sinyallerini veriyor.

Ilgaz’ın, Ceylin’i sürpriz bir seyahate çıkarmasıyla başlayan fragmanda seyirciler Kapadokya’ya giden ikilinin aşk dolu anlarına şahitlik ediyor. Hikayenin devamında Ceylin’in Ilgaz’a cinayete dair bildiklerini anlatıp anlatmadığı ise büyük merak uyandırıyor.

Yargı yeni bölümüyle 11 Aralık Pazar akşamı Kanal D’de…

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