Yargı, izleyicileri bu hafta aşk dolu bir yolculuğa çıkarıyor

Haberin Devamı

Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın ekrana gelecek yeni bölümü Kapadokya’da çekildi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz’ın Kapadokya yolculuğu şimdiden romantik ve seyir keyfi yüksek bir bölümün sinyallerini veriyor.

Ilgaz’ın, Ceylin’i sürpriz bir seyahate çıkarmasıyla başlayan fragmanda seyirciler Kapadokya’ya giden ikilinin aşk dolu anlarına şahitlik ediyor. Hikayenin devamında Ceylin’in Ilgaz’a cinayete dair bildiklerini anlatıp anlatmadığı ise büyük merak uyandırıyor.

Yargı yeni bölümüyle 11 Aralık Pazar akşamı Kanal D’de…