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'Yargı' İspanya'da zirvede

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanal D#Secretos De Familia
Yargı İspanyada zirvede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:25

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”, İspanya’nın Antena3 kanalında yayınlanmaya başladı. İlk bölümü 2 milyon izlenme rakamı alan dizi, yayınlandığı günün birincisi oldu

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KANAL D ekranlarında ikinci sezonu başlayan Ay Yapım imzalı “Yargı” artık İspanya’da da izleyiciyle buluşuyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünü üstlendiği dizi, İspanya’nın Antena3 kanalında “Secretos De Familia” adıyla ekrana gelmeye başladı.

İlk bölümüyle 2 milyon izlenme alan “Yargı” yayınlandığı günün birincisi oldu. Günün birincisi olan “Yargı”, İspanyol basınının da gündemine oturdu. İspanyol izleyiciler sosyal medyada dizi hakkında yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu ekibine övgü dolu mesajlar yazdılar.

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu “Yargı”, Yunan kanalı ANT1 TV’de de izleyiciyle buluşuyor.

Yargı İspanyada zirvede

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolde olduğu “Yargı”nın yeni bölümleri pazar akşamı saat 20.00’da Kanal D’de.

 

 

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#Yargı#Kanal D#Secretos De Familia

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