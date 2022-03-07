Yargı günün en çok izlenen yapımı oldu…“Ceset kime ait?”

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Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü reytinglerde tüm kategorilerde galip gelerek Pazar akşamına damga vurdu. Ceylin’e bıraktığı videoda kendini zehirleyenin de Niyazi’yi azmettirenin de kendisi olduğunu itiraf eden Engin’in bu hamlesi dengeleri alt üst etti.



Etkileyici hikayesi ve ters köşeleriyle Yargı yine nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Seda’nın, Merdan’ın büyük sırrını öğrenmesinin ardından Merdan’ın ziyarete gittiği küçük çocuğun dikkat çektiği bölümde, Engin cinayetiyle ilgili de kritik gelişmeler yaşandı. Cüneyt gözaltına alınan Yekta’yı kurtarmak için Neva’dan yardım isterken geçmişte kendisinin de ona yardım ettiğini hatırlatması Neva’yı çok sinirlendirdi. Delilleri Yekta’nın tutuklanması için yeterli bulan Neva inandığı adaletten şaşmadı ve Cüneyt’e yardımcı olmadı. Neva bu hareketiyle Cüneyt’i büyük bir hayal kırıklığına uğratsa da Ilgaz ve Pars’ın takdirini topladı. Ilgaz Ceylin’in kendisinden sakladığı videoya ulaştı ve şaşırtıcı gerçekler ortaya döküldü. Videoda Engin’in kendini zehirlediğini ve Niyazi’yi azmettirdiğini itiraf etmesi izleyenleri şok etti. Engin’in itirafına rağmen Yekta’nın tutuklanmasına göz yuman Ceylin, Ilgaz’ın sert tepkisiyle karşılaşırken Ilgaz ise videoyu hemen Pars’a teslim etti. Yekta’nın suçsuz olduğu kanıtlandığında ve cezaevinden çıktığında Ceylin’e karşı hamlesinin ne olacağı merak uyandırırken Yargı’nın bu bölümünün final sahnesi de ses getirdi. Çınar ve kızların arabada olduğu sırada polislerin Serdar’ın bagajında yanmış bir ceset bulması seyircinin kanını dondururken bu durum izleyenlerin aklında : “Ceset kime ait?” sorusunu bıraktı.



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