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Yargı günün en çok izlenen yapımı oldu…

#Yargı#Hüseyin Avni Danyal#Uğur Polat
Yargı günün en çok izlenen yapımı oldu…

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’ dün akşam seyirciye duygusal anlar yaşattı.Dizinin ekrana gelen yeni bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre 20+ABC1 kategorisinde 8,78 reyting, yüzde 20,26 izlenme payı ile, AB kategorisinde 9,30 reyting, yüzde 23,40 izlenme payı ile iki kategoride de günün en çok izlenen dizisi oldu.

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 Zafer’in (Ali Seçkiner Alıcı) ölümünün kesinleşmesi Erguvan ailesine büyük bir yıkım yaşatırken, ortaya çıkan cinayetle Çınar (Arda Anarat) ve Metin’i (Hüseyin Avni Danyal) zor zamanların beklediğinin sinyalleri verildi.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Zafer’in öldüğünü öğrenen Erguvan ailesi, İnci’nin ardından büyük bir acıyla daha karşı karşıya kaldı. Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu), Ceylin’i (Pınar Deniz) bir an bile yalnız bırakmazken Zafer’in ölümünün ortaya çıkması Çınar’ı da perişan etti. Çınar ne yapacağını bilemezken Metin’in ona karşı tavrının değişmesi ise herkesi şaşırttı. Daha sonra suçu, kendi hayatını da mahvettiğine inandığı Yavuz Amir’in (Okan Yavuz) üstüne yıkmaya karar verdiği öğrenilen Metin, bölüm boyunca tüm okların Yavuz’u göstermesi için elinden geleni yaptı. Cinayetle ilgili gerçeği bilen Yekta doğru anda Erguvan ve Kaya ailelerine saldırmayı planlarken Yavuz’un avukatlığını üstlenerek Ceylin için tehdit olmaya devam etti. Pars (Mehmet Yılmaz Ak), baktığı dosyadaki davalının ailesi tarafından gözü korkutulmaya çalışılan Derya (Şükran Ovalı) için büyük endişe duyarken Derya istemese de onun güvenliğini sağlamak için gözünü genç kadının üzerinden ayırmadı. Metin’in planı tam istediği gibi işlerken Yavuz’un suçsuzluğunu ispat etmek için evindeki kameradan ve tüm kayıtları tuttuğu gizli odadan Eren’e (Uğur Aslan) bahsetmesi olayın seyrini değiştirdi. Eren’den önce Yavuz’un evine giderek kameraya ve kayıtlara ulaşan Metin, kendisi ardından eve giren Eren’in kafasına vurarak onu etkisiz hala getirdi. Kafasına kimi vurduğunu görmeyen Eren ise gelişigüzel ateş ederek Metin’i kolundan yaraladı. Final sahnesinde Metin, Ceylin’in ona gösterdiği büyük sevgi karşısında vicdan azabı çekerken Eren’in ise bu sırada tesadüfen Metin’in yaralı kolunu görmesi “Eren, kendisinden önce eve girenin Metin olduğunu öğrenecek mi?” sorusunu akıllara getirdi. Bu anlar, yeni bölüme dair merak uyandırdı.

Yargı günün en çok izlenen yapımı oldu…

Dizi ayrıca sosyal medyanın da gündemini değiştirdi. #yargı ve #Canevim etiketleri kullanılarak binlerce tweet atıldı.
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Yargı#Hüseyin Avni Danyal#Uğur Polat

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