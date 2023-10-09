Yargı gözyaşlarına boğdu! Kıyafetler Mercan'ın mı?

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Gece boyunca sosyal medyanın da gündeminden düşmeyen dizide #Yargı, #Mercan, #PınarDeniz, #Yekta etiketleri gece boyu listelerde yer aldı.

Mercan’ın kaybolduğu anlarla başlayan bölümde, Ilgaz ve Ceylin’in gözyaşları ve çaresizlik içinde kızlarını aradıkları anlar izleyenleri de ekran başında gözyaşlarına boğdu.

Macit’in Ceylin’e kızıyla ilgili söylediği sözler Ceylin için umut ışığı olurken Macit’in aslında demans hastası olması ve Mercan’ın denizde bulunan şapkası ise Ceylin dışındaki herkesin umutlarını söndürdü.

CEYLİN'İ ÇILDIRTAN KARAR

Herkes Mercan’ın denizde boğulduğuna inanırken üstünden geçen 1 yılın üzerine dosyaya takipsizlik kararı verilmesi Ceylin’i deliye döndürdü.

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ILGAZ VE CEYLİN'İN AYRILDI -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz ile derin bir fikir ayrılığı yaşayan Ceylin yaşadığı acıyla birbirlerine tahammül edemediklerini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.

KIYAFETLER MERCAN'IN MI?

Bölümün sonunda günümüze döndüğümüzde Mercan’ı kaybettikleri sahilde oturan ikili Ilgaz’ın Ceylin’i eve bıraktığı esnada, Ceylin’in kapısına bırakılan kutuya Pascal’ın tepki vermesiyle kutuyu açtı. Kutunun içinden çıkan çocuk kıyafeti ikiliyi şok etti.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı merakla beklenen yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D’de!