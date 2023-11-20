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Yargı ekibinin Emmy heyecanı!

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#Yargı#51. Uluslararası Emmy Ödülleri#En İyi Telenovela
Yargı ekibinin Emmy heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 08:19

‘Yargı’, 51. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Telenovela’ dalında yarışacak 4 diziden biri oldu. Bugün New York’ta yapılacak ödül töreni öncesi senarist Sema Ergenekon ve yapımcı Kerem Çatay’a finalist madalyaları verildi.

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KANAL D’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi ‘Yargı’, 51. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde yarışacak. Yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, bugün düzenlenecek tören için New York’a gitti. Ödül gecesi öncesi ise Kerem Çatay ve Sema Ergenekon’a finalist madalyaları takdim edildi. Türkiye’den tek aday olan “Yargı”, ‘En İyi Telenovela’ dalında dünya çapında yarışacak 4 diziden de biri. Diğer adaylar ise Brezilya’dan “Cara e Coragem” ve “Pantanal” ile Portekiz’den “Para Semper”. Törende, 20 ülkeden 56 yapım toplam 14 kategoride yarışacak.

Yargı ekibinin Emmy heyecanı

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FİNALİSTLERLE PANELLERE KATILDI

Törenden 2 gün önce Sema Ergenekon, diğer finalistlerle birlikte konuşmacı olarak panellere katıldı. Uluslararası Emmy Ödülleri, her yıl Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara veriliyor. Uluslararası Akademi Başkanı ve CEO’su Bruce Paisner, “Uluslararası Emmy, televizyonda mükemmelliğin tanınmasının zirvesidir. Küresel sahnemizdeki bu olağanüstü programları ve dizileri tanımak için uluslararası televizyon topluluğunu bir araya getiriyoruz” dedi.

 

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#Yargı#51. Uluslararası Emmy Ödülleri#En İyi Telenovela

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