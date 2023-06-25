Yargı dünya listelerinin ilk sıralarında…

Haberin Devamı

İki sezondur ülkemizde seyircileri ekrana kilitleyen yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi, dünyanın birçok ülkesinde en çok izlenenler listelerinin başında yerini alıyor. HBO Max’in açıkladığı listelerde beğeniyle izlenen dizi Brezilya’da 1. sırada yer alırken Latin Amerika, Arjantin ve Şili’de en çok izlenen 2. dizi oldu. Colombia ve Meksika’da ise 5. sırada yerini alan Yargı’ya yurtdışı izleyicilerinden tebrik mesajları yağıyor.



Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde yer aldığı, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimlerin bir araya geldiği dizinin 3. sezonu ise ülkemizde merakla bekleniyor.

