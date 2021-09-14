Yargı dizisinin yayın tarihi belli oldu - Yargı dizisi ne zaman başlayacak? İşte Yargı dizisinin oyuncuları

Başrollerini başarılı oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı "Yargı" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yargı sürükleyici hikayesiyle de bu sezonun en iddialı dizileri arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Yargı’, bir avukatla savcının bir cinayet vakasıyla yollarının kesişmesini ve bunun onların hayatında dönüşü olmayan bir kırılma noktası yaratmasını konu alıyor.

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