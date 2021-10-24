Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Katil Engin mi?

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Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında dünyaya geldi, aslen Kocaeli’lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır. Yönetmen yardımcılığı yaptığı sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.

ENGİN KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER

Engin, Ceylin’in en yakın arkadaşıdır. Avukattır. Güçlü ve zengin bir avukat olan babası Yekta’nın itirazlarına rağmen sınıf arkadaşı olan Ceylin’inle birlikte çalışır. Zor zamanlarında hep birbirlerinin yanında oldukları için Ceylin’e güçlü bağlarla bağlıdır. Babası Yekta’yla ise bitmek bilmeyen bir zıtlaşmanın içindedir.