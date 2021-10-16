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Yargı dizisinin Çınar'ı Arda Anarat kimdir, kaç yaşında?

#Yargı#Yargı Çınar#Arda Anarat
Yargı dizisinin Çınarı Arda Anarat kimdir, kaç yaşında

Çınar, Yargı dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılanan Çınar'ı genç oyuncu Arda Anarat canlandırıyor. Peki, Yargı dizisinin Çınar'ı Arda Anarat kimdir, kaç yaşında?

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Yargı dizisinin Çınar'ı Arda Anarat, 1999 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında beyazperde de ilk kez "Göçebe" sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Damat Takımı filminde Liseli Ömer rolüne hayat verdi. 2018 yılında Vatanım Sensin, Zomerbroeders ve Çukur dizilerinde rol aldı. 2019 yılında Tek Yürek, Bilmemek adlı yapımlarda boy gösteren genç oyuncu,  2020 yılında Hekimoğlu, 2021 yılında Ex Aşkım ve Sıcak Kafa projelerinde yer aldı. 

ÇINAR KARAKTERİ

Çınar, Ilgaz’ın kardeşidir. Evin sorunlu çocuğudur. Bir üniversitenin kantininde çalışmaktadır. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılanmıştır. Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin’le aralarında hep sorunlu bir ilişki vardır. Ağabeyi Ilgaz’ın kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne’dir.

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#Yargı#Yargı Çınar#Arda Anarat

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