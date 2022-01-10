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‘Yargı’ zirveye oturdu... Ilgaz'dan büyük fedakarlık!

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
‘Yargı’ zirveye oturdu... Ilgazdan büyük fedakarlık

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’, iki haftalık aranın ardından çok konuşulacak bir bölümle ekrana geldi ve izleyiciden tam not aldı. Dizinin ekrana gelen 15’inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; Total kategorisinde 8,35 reyting yüzde 18,83 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde 10,24 reyting yüzde 21,81 izlenme payı ile AB kategorisinde ise 10,81 reyting yüzde 25,49 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

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Yargı sosyal medyanın da gündemini değiştirdi. #Yargı ve #Vazgeçme etiketleri hem Türkiye hem de Dünya listesinde tüm gece boyunca TT’de yer aldı. Ayrıca; Ceylin, Ilgaz, Pars ve Engin isimleri de gece boyunca TT listesinde üst sıralardaydı. Yaklaşık 12 Milyon erişiminin elde edildiği bölüm için 120 bin tweet atıldı.

Engin’in cinayetinde sürpriz gelişmelerin ortaya çıktığı bölümde Ilgaz’ın, Ceylin için yaptığı büyük fedakarlık herkesin takdirini topladı. Ceylin tutuklu olarak yargılanırken Ceylin’in masumiyetinden bir kez bile şüphe duymayan Ilgaz ise genç kadının suçsuzluğunu kanıtlamak için her şeyi göze almaya hazırdı.

Engin’in cinayet dosyasından uzak duramayan Ilgaz’ın Ceylin için büyük bir fedakârlık yaparak görevinden istifa etmesi herkesi şaşırtırken bu durum Ilgaz’ın Ceylin’e olan büyük aşkını gözler önüne serdi. Ceylin o gece yaşananlara dair hafızasını zorlarken Ceylin’in ceketinden üçüncü bir şahsın ayakkabı izinin çıkması soruşturmaya dair gizemi artırdı. Laçin’in, Yekta konusunda Seda’dan yardım istemesi ve Seda’nın suçlamaları “Tüm bunların arkasında Yekta olabilir mi?” sorusunu akıllara getirirken Çınar’ın Ilgaz için bu cinayet vakasında da Merdan’dan yardım istemesi ortalığın iyice karışacağının habercisi oldu.

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‘Yargı’ zirveye oturdu... Ilgazdan büyük fedakarlık

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümleri ile  her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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