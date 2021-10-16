Yargı dizisinde Çınar öldü mü? Yargı 5. bölüm fragmanları soru işareti bıraktı

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Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanlarına Çınar'ın kanlar içerisindeki görüntüleri damga vurdu. 17 Ekim'de ekrana gelecek yeni bölümde; Ilgaz ve Ceylin dışarıda katilin peşine düşmüşken, cezaevindeki Çınar büyük bir tehlike yaşıyor. Babası Metin'in, içeri attığı adam Çınar'ın peşine düşüyor. İntikam almak için köşeye sıkıştırdığı Çınar ile kavga etmeye başlıyor. Çınar, mücadeleden başarılı çıksa da adam son hamlesini yapıyor. Yanında getirdiği şişle Çınar'ı yaralıyor. Bu haberi alan Ilgaz ve babası Metin, büyük şok yaşıyorlar. Çınar'ın ölme ihtimali karşısında Metin, içten içe büyük üzüntü yaşıyor.