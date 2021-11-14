Yargı dizisinde Ceylin’in babası Zafer öldü mü?

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Kızının katilinin dışarda olduğu düşüncesiyle çıldıran Zafer, İnci'nin intikamını almak için Çınar'ın karşısına silahla çıkmıştı. İkilinin boğuşma görüntüleri ardından Çınar, babasının karşısına çıktı ve onun kendisini korumasını istedi. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Metin, Yargı'nın 9. bölümünde hareket geçiyor. Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışıyor. Cesedi bulunan kişinin Zafer olup olmadığı ilerleyen günlerde belli olacak.

ZAFER KARAKTERİ HAKKINDA



Zafer; Ceylin’in babasıdır. Balıkçılık yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 6 yıl haksız yere suçlanarak hapse girmiş, mesleği olan gemi kaptanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir senedir özgürdür. İçinde mesleğini kaybetmenin verdiği gurur kırıklığı ve öfkeyi kimseye belli etmemeye çalışarak yaşar. Ceylin en gözde çocuğudur.