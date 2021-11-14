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Yargı dizisinde Ceylin’in babası Zafer öldü mü?

#Yargı Zafer#Zafer Öldü Mü#Ceylinin Babası
Yargı dizisinde Ceylin’in babası Zafer öldü mü

Yargı dizisinin son bölümlerinde yaşananlar ardından Ceylin’in babası Zafer’in akıbeti merak konusu oldu. Pazar günleri ekrana gelen Yargı’nın son bölümünde ortadan kaybolan Çınar, Ceylin’in babasını öldürdüğünü söyledi. Kızının katilinin dışarda olduğu düşüncesiyle çıldıran Zafer, Çınar'ın karşısına çıkmış, ikilinin boğuşma sahnesinde nefesler tutulmuştu. Peki, Yargı dizisinde Ceylin’in babası Zafer öldü mü?

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Kızının katilinin dışarda olduğu düşüncesiyle çıldıran Zafer, İnci'nin intikamını almak için Çınar'ın karşısına silahla çıkmıştı. İkilinin boğuşma görüntüleri ardından Çınar, babasının karşısına çıktı ve onun kendisini korumasını istedi. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Metin, Yargı'nın 9. bölümünde hareket geçiyor. Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışıyor. Cesedi bulunan kişinin Zafer olup olmadığı ilerleyen günlerde belli olacak. 

ZAFER KARAKTERİ HAKKINDA

Zafer; Ceylin’in babasıdır. Balıkçılık yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 6 yıl haksız yere suçlanarak hapse girmiş, mesleği olan gemi kaptanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir senedir özgürdür. İçinde mesleğini kaybetmenin verdiği gurur kırıklığı ve öfkeyi kimseye belli etmemeye çalışarak yaşar. Ceylin en gözde çocuğudur.

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