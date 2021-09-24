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Yargı dizisin 2. bölüm fragmanı çok konuşuldu- Yeni dizi Yargı hangi günler yayınlanıyor?

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Yargı dizisin 2. bölüm fragmanı çok konuşuldu- Yeni dizi Yargı hangi günler yayınlanıyor

Yargı dizisin 2. bölüm fragmanı çok konuşuldu. Zıt karakterlere sahip Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin’in (Pınar Deniz) bir cinayet vakasıyla kesişen yollarını konu alan dizi, birinci bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı ve reytinglerin tüm kategorilerinde Pazar akşamının en çok izlenen dizi olmuştu. Sosyal medyada da gündem olan dizinin ilk bölümü, nefes kesen final sahnesiyle çok konuşuldu.

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Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, ilk bölümüyle çok ses getiren dizisi Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da çok konuşuldu. Yayınlanan tanıtım, dizinin etkileyici hikayesine dair heyecanı artırdı.

Tanıtımda kardeşinin öldürüldüğü haberiyle yıkılan Ceylin’in çaresiz halleri dikkat çekerken, genç kadının Çınar’a öfke kustuğu anlar duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor. Ceylin’in bu hallerine tanık olan Ilgaz ise ne yapacağını şaşırıyor. Erguvan Ailesi, İnci’nin ölümüyle sarsılırken Ceylin’in bu büyük acıyla nasıl başa çıkacağı "Yargı"nın izleyenlere yoğun duygular yaşatacak yeni bölümünde cevap bulacak.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu "Yargı"nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı dizisi pazar günleri izleyicilerle buluşuyor. 

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