‘Yargı’ da gizem büyüyor

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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde buluştuğu ‘Yargı’ dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle seyircinin büyük beğenisini topladı. Çınar’dan aldığı bilgiyle hedefini değiştiren Ceylin, yepyeni şüphelilerle karşı karşıya kalırken Ilgaz ise Metin’in, İnci ve ailesiyle olan bağını çözmek için büyük çaba gösterdi. Şüphelilerin arttığı ‘Yargı’ sürprizleriyle izleyenleri şaşırtmaya devam ederken Erguvan Ailesi’nin evinde yapılan arama, hikayenin seyrini değiştirdi.

Olayların gitgide heyecanlı bir hal almaya başladığı dizinin üçüncü bölümünün etiketi #KatilKim ile beraber #yargı ‘Ilgaz’, ‘Ceylin’ ve ‘İnci’ Twitter’da uzun süre boyunca TT listesinde yer aldı. Diziye sosyal medyada binlerce yorum yağdı ve herkes katilin kim olduğuna dair tahminlerde bulundu.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!