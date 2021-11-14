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Yargı 9.bölüm 2. fragmanı yayında! Yargı yeni bölümde neler olacak?

#Yargı Dizisi#Yargı Yeni Bölümde Neler Olacak#Yargı Fragmanı
Yargı 9.bölüm 2. fragmanı yayında Yargı yeni bölümde neler olacak

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı, yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilenler arasında yerini aldı. Her Pazar saat 20:00'da ekranlarda olan Yargı yeni bölüm merakla bekleniyor. Peki, Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte, Yargı 9. bölüm fragmanı...

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Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi yeni bölümleriyleriyle dikkat çekiyor.  Ilgaz ve Ceylan arasında aşk kıvılcımlarının başladığı Yargı dizisi 9. bölüm fragmanı yayında!

Yargı 9.bölüm 2. fragmanı yayında Yargı yeni bölümde neler olacak

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam yayınlanacak Yargı 9. bölümde Ilgaz ve Ceylin arasındaki aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor. Ilgaz'ın yakın ve ilgili tavırlarından etkilenen Ceylin, ona aşık mı oluyor? Ilgaz'ın yarası Ceylin'in dikkatini çekiyor. İkili arasında bu konuşma sırasında beklenmedik bir yakınlaşma başlıyor. Peki Ilgaz ve Ceylin aşkı alev alacak mı?

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

YARGI KONUSU NEDİR?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Yargı’, bir avukatla savcının bir cinayet vakasıyla yollarının kesişmesini ve bunun onların hayatında dönüşü olmayan bir kırılma noktası yaratmasını konu alıyor.

Gizemli bir cinayet vakasının bir avukat ile savcıyı buluşturmasını ve bu cinayetle değişen hayatları gözler önüne serecek ‘Yargı’ pazar günleri izleyicilerle buluşuyor.

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YARGI 9.BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

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