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Yargı 5. son bölümde katil kim olduğu ortaya çıktı! İşte Yargı son bölümde yaşananların özeti

#Yargı#Kanal D#Dizi
Yargı 5. son bölümde katil kim olduğu ortaya çıktı İşte Yargı son bölümde yaşananların özeti

Yargı 5. bölüm izle ekranı internet platformundan erişime açıldı. Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Ay Yapım’ın büyük ilgiyle takip edilen dizisi Yargı’nın 17 Ekim tarihli 5. son bölümünde Çınar'a hapishanede yapılan bıçaklı saldırı heyecanlı gelişmelerden oldu. Ilgaz ve Ceylin'in kurduğu tuzakla haftalardır merak edilen katilin kim olduğu ortaya çıktı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yargı 5. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Yargı son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyenleri ekran başına kilitleyen Yargı'nın 17 Ekim Pazar akşamı yayınlanan 5. son bölümünde sır perdesi aralandı. Ilgaz ile Ceylin'in kurduğu tuzak sonrası katilin hiç beklenmedik kişi olması heyecan dolu anları ekranlara getirdi. Çınar'ın ölüp ölmediği ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Yargı 5. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

YARGI 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı, 17 Ekim Pazar günü yayınlanan 5. Bölümde sır perdesi aralanıyor!

Ceylin, babası Zafer tarafından evden atıldıktan sonra yolundan dönmez ve katili aramaya devam eder. Ilgaz ile birlikte yeni olayların içinde bulur kendisini. İnci'nin küpesinin Yektalarda çıkması gözleri oraya çevirir. Ilgaz, Yekta'nın oğlu ve Ilgaz'ın iş arkadaşı Engin'den şüphelenir. Ceylin'e göre Engin'den şüphelenmesi yanlıştır. Ilgaz, Ceylin'e bir fikir atarak savını gerçekleştirmeyi önerir. Bir tuzak kurarak katili yakalamayı planlar. Tuzak kurulur ve Ilgaz ile Ceylin beklemeye başlar.

Bu sırada cezaevindeki Çınar kötü bir olay yaşar. Babası Metin'in içeri attığı bir suçlu intikam duygularıyla onu gözlemektedir. Fırsatını bulduğunda Çınar'a saldırır. Çınar, ilk hamleyi savuşturur. Boğuşmadan galip çıkar; fakat, adam yanında getirdiği delici aleti Çınar'a saplamayı başarır. Ilgaz ve Metin olayı öğrendiklerinde şoke olurlar. Soluğu hemen cezaevinde alırlar.

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YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Yargı#Kanal D#Dizi

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