Yargı'da büyük kavuşma! Ilgaz Savcı serbest bırakıldı...

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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde; Ilgaz Savcı, hakkında görevi kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlarından dolayı cezaevine gönderildi. Zor günler yaşayan Ilgaz'a en büyük destek eşinden geldi. Ilgaz'ı parmaklıklar ardından çıkarmak için Ceylin kolları sıvadı.

Dizinin yeni bölümünde; Ilgaz’ın cezaevine gönderilmesi medyada geniş yer buldu. İddialar üzerine konuşan Savcı Özcan Sandık; ‘Yargımız her vatandaş için çalışır kimseyi kayırmaz suç işleyen savcı da olsa yasalar hepimizden daha yüksektedir.’ ifadelerini kullandı.

Ilgaz’ın tutuklanması ekip arkadaşlarını da şaşkına uğrattı. Eren ve Derya çaresiz şekilde olanları izledi.

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Savcı Özcan, Ilgaz’ın odasına geçme kararını Turgut Ali’ye bildirdi. Turgut Ali’den onay alan Özcan Savcı, beklemediği bir soruyla karşılaştı; ‘Bu soruşturmadan neden keyif ve haz aldığınızı hissediyorum ben!’

CEYLİN VE YEKTA İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Eşinin yanında olmak isteyen Ceylin, elinden geleni yapacağına söz verdi. Ilgaz için gözyaşı döken Ceylin, Yekta ile iş birliği yapmaya karar verdi.

Yekta ile buluşan Ceylin, Ömer’e karşı ortak hareket etmeye başladı. Yekta yaptığı planı Ceylin’e tek tek anlattı. Ömer’in oğlu olmadığını düşünen Yekta, ‘Ömer diye bildiğimiz kişi belki de oğlumu öldürdü.’ dedi.

Sağlık kontrollerinin ardından tutuklu yargılanan Ilgaz, cezaevine kapatıldı. İki kişilik koğuşa alınan Ilgaz’ın cezaevi günleri başladı.

Yapılan incelemelerin ardından Ilgaz ve Ceylin’in evinde bulunan tarihi eserde herhangi bir parmak izi bulunamadı.

Yekta, Ceylin’e verdiği delille imza kopyalaması için aldığı dijital makinanın fatura bilgilerini getirdi ve bu komployu Ömer’in kurduğunu öne sürdü.

Turgut Ali’ye belgeleri götüren Ceylin delillerin dosyaya eklenmesini istedi. Özcan Savcı ise bu belgelerin bir değeri olmadığını iddia etti.

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EYÜP'ÜN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Eyüp’ten şüphelenen Eren Komiser ise parmak izi almak için Çınar’ın dükkanına gitti. Parmak izi sonucu ‘Eyüp’ diye bilinen kişinin Serdar Denzi’nin abisi Gökhan Denzi olduğu ortaya çıktı.

İşi hızla sonuca bağlamak isteyen Özcan Savcı bir an önce iddianame yazmak için Turgut Ali’den izin istedi. Turgut Ali, Ömer’in ifadesini almaya karar verdi.

İfade veren Ömer, ‘O gün aralarında ne konuştular bilmiyorum. Benim olaylarla ilgim yok’ dedi. Okları Ceylin ve Ilgaz’a çeviren Ömer, yasak olmasına rağmen ikiliyi nezarette birlikte gördüğünü söyledi.

Ceylin, Yekta ve Eren’in peşine düştüğünü anlayan Ömer köşeye sıkıştı. Eyüp ise Ömer’i tehdit etmeye başladı. Sözünü tutmasını isteyen Eyüp, Ömer’i son kez uyardı.

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ILGAZ BERAAT ETTİ

Eyüp, kardeşinin katili olduğunu düşündüğü Parla’nın peşine düştü. Çınar ile plan kuran Parla, Eyüp’ü etkisiz hale getirdi. Eyüp’ün telefonunu ele geçiren Çınar ve arkadaşları telefondaki itiraf videolarına ulaştılar.

Hemen Ceylin’e ulaşmaya çalışan ekip duruşmaya videoları yetiştirdi. Ömer’in Eyüp’ü kullandığı ve Ilgaz’ı suçlaması için emir verdiği görüntüler mahkemede izlendi. Hakim, Ömer Atamer’in tutuklanmasına Ilgaz’ın ise serbest bırakılmasına karar verdi.