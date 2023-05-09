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Yargı 3. sezon bomba gibi gelecek

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz
Yargı 3. sezon bomba gibi gelecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 09:12

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Yargı” geçen pazar yayınlanan bölümüyle 2’nci sezonu noktaladı. Dizi ekibi bu bölümü Gümüşsuyu Topaz’da birlikte izledi.

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Başrol oyuncularından Pınar Deniz, “Yargı”nın 3’üncü sezona da çok iddialı başlayacağını belirterek şöyle konuştu: “Şunu daha iyi anladım ki; biz birbirini çok seven bir ekibiz. 2’nci sezonda bitirseydik, çok eksik kalacaktı. 3’üncü sezon bomba gibi geleceğiz, bizi izlemeye devam edin.”

DEVAM KARARI MUTLULUK VERİCİ

Kaan Urgancıoğlu da devam kararı alındığı için mutlu olduğunu söyledi: “2’nci sezonda bitmesi tasarlanmışken, 3’üncü sezona geçiyor olmak bizim için çok mutluluk veren bir durum. Sete koşa koşa gidiyor, keyifle çalışıyoruz.”

Yargı 3. sezon bomba gibi gelecek

YİNE BİRİNCİ

İzlenme rekorları kıran “Yargı” sezon finaliyle yine izlenme rekoru kırdı. Dizi, bu bölümüyle AB’de 7.07 reyting ve 19.70 izlenme payı, 20+Abc1’de 7.69 reyting ve 18.51 izlenme payı, Total’de de 6.55 reyting ve 17.22 izlenme payı elde ederek pazar akşamının birincisi oldu.

 

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

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