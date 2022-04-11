Yargı 28. son bölüme Ceylin'in gerçek katili öğrenmesi damga vurdu! İşte Yargı son bölümde yaşananlar

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Yargı 28. bölüm tek parça yayınlandı. Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Yargı'nın bu hafta yayınlanan son bölümünde Çınar’ın kaçıp kaçmayacağı heyecan dolu anlara neden olurken, Çınar’ın ve babasının yaptıklarını Ceylin'e anlatamayan Ilgaz'ın Yekta'nın oyununa gelmesi şoke etti. Her şeyi bilen Yekta’nın Ceylin’i olay yerine götürdüğü anlar izleyenlerin nefesini tutmasına sebep olurken, gördüklerinden sonra Ceylin'in ne yapacağı da merak dolu anlara neden oldu. “Ceylin ile Ilgaz’ın arası nasıl olacak?” sorusu Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

YARGI 28. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 10 Nisan Pazar günü yayınlanan 28. Bölümde Ceylin, babasının öldüğü binada şok manzarayla karşılaşıyor!

Ilgaz yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmiştir. Üstelik bu gerçeğin tam kalbinde olan Ceylin’in psikolojisi harap haldedir ve düştüğü yerden kalkmak için Ilgaz’a ihtiyacı vardır. Ilgaz bu büyük sırrın bilgisine sahipken sevdiği kadına karşı nasıl bir tutum takınacaktır?

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Pars ve Eren ikilisinin gizli yürüttükleri soruşturma gün ışığına çıkmıştır. Ilgaz ile yolları kesiştiğinde tüm parçalar onlar için de usul usul yerine oturmuştur. Şimdi herkesin yüzleşmesi gereken meseleler ortaya çıkmışken, kim nasıl bir tavra bürünecektir?

Hayata sımsıkı tutunmak isteyen Ceylin, hayatında ilk büyük kararlar almıştır. Bu kararlarında Ilgaz’ı en yakınında, gücünü aldığı kaynak olarak gören Ceylin, ortaya çıkabilecek olan gerçeklerden henüz habersizdir. Her şeye rağmen yola devam etmek mümkün olabilecek midir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.