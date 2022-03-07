Yargı 23. son bölümde Engin'in korkunç planı şoke etti! İşte Yargı'nın son bölümünde yaşananlar

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Yargı son bölüm Kanal D'nin internet platformundan tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarınca pazar akşamları fırtınalar estiren Yargı'nın 6 Mart tarihli son bölümünde Ceylin, Yekta'nın gözaltına alınmasından sonra soluğu Laçin'in yanında alması ve vereceği ifadeyle ilgili söyledikleri dikkat çekti. Ceylin'in sır gibi sakladığı videoyu gören Ilgaz'ın Engin'in kendisini zehirlediğini ve ölüm oyunu oynadığı öğrenmesi gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 6 Mart Pazar günü yayınlanan 23. Bölümde Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor!

Henüz duruşmanın gerginliğini yeni atlatmış Ceylin için Engin’den gelen video şok etkisi yaratmıştır. Yargılanma sürecini belki de kökünden değiştirecek yeni bilgiler ve sürpriz gelişmeler ışığında Ilgaz, Ceylin’i savunmaya ilk günkü inancıyla devam edebilecek midir?

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Açtığı savaş sonucunda mağlup durumuna düşen Yekta Tilmen daha önce hayatında hiç karşılaşmadığı bir durumla mücadele eder. Ancak daha iyi günlerin gelmesine olan inancıyla savaşını hız kesmeden devam ettiren Yekta’yı hiç ummadığı bir gelişme beklemektedir.

Uzun süredir Engin’in davasıyla uğraşan Pars’ı adliyede yepyeni bir vaka beklemektedir. Herkesi derinden etkileyecek bu vaka üzerinden özellikle Derya’yla ikisi için beklenmedik gelişmeler yaşanacaktır.

Şimdiye kadar her girdikleri zor durumdan birlikte çıkmayı başaran Ilgaz ve Ceylin ikilisini zor günler beklemektedir. Bu iki farklı ruh bir yandan her koşulda birlikte kalmayı sağlamaya çalışırlarken, birdenbire kendilerini zorlu bir dönüm noktasında bulacaklardır.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.