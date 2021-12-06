Yargı 12. son bölümde Engin zehirlendi mi? İşte Yargı son bölümde yaşananlar

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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı 12. bölümü ile 5 Aralık Pazar akşamı Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Dizide bu hafta Ceylin, Metin’i suçunu itiraf etmeye zorlarken Ilgaz ve Ceylin'in yeni bir davada yollarının yeniden birleşmesi dikkat çekti. Engin'in bayılması ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Yargı dizisinin 12. son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

YARGI 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 5 Aralık Pazar günü yayınlanan 12. Bölümde Engin'in verdiği süre dolarken ilginç bir durum yaşanıyor!

Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz’dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır. Acaba Metin’in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin’in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine mi sebep olacaktır?

İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin’in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir.

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Herkesin kendisini sınadığı, hızla daralan bu zaman içerisinde, Engin’i hamle yapmaktan alıkoyacak yollar, ayrılıklar ve beklenmedik birliktelikler ortaya çıkacaktır. Engin’in herkesi acıtan küçük kıvılcımları, büyük bir yangına mı sebep olacak, yoksa söndürülebilecek midir?

Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.