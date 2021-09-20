Yargı 1. bölüme damga vuran gözaltı kararı... İşte Yargı ilk bölümde yaşananlar ve 2. bölüm fragmanı

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Yargı ilk bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’i buluşturan, 19 Eylül Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen dizinin 1. bölümü nefes kesen anları izleyici karşısına çıkardı. Çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin Savcı Ilgaz'ın kardeşiyle olan bağlantısı Yargı 1. bölümde heyecanlı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin yayınlanan 2. bölüm fragmanında ise avukat Ceylin'in kardeşi ile ilgili sözlenenler merak uyandırdı.

YARGI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı, 19 Eylül Pazar yayınlanan ilk bölümde Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz'ın yolları beklenmedik bir şekilde kesişiyor!

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin’e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için. Acaba Ceylin Ilgaz’a, baş etmek zorunda olduğu güçlüklerle dolu bu yolda yardım edecek midir?

Ceylin ve Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

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YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Yargı 2. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin öğrendiği gerçek karşısında derinden sarsılıyor!

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır.