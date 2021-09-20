Yargı 1. bölüme damga vuran gözaltı kararı... İşte Yargı ilk bölümde yaşananlar ve 2. bölüm fragmanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Netanyahu, Biden ile alay ettiNetanyahu, Biden ile alay etti#Netanyahu
Erdoğandan ABDdeki Türk vatandaşlarına önemli çağrı FETÖnün gerçek yüzünü ABDli dostlarınıza anlatınErdoğan'dan ABD'deki Türk vatandaşlarına önemli çağrı! 'FETÖ'nün gerçek yüzünü ABD'li dostlarınıza anlatın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Juventus ile Milan yenişemediJuventus ile Milan yenişemedi#Juventus
La Ligada Real Madrid, Valenciayı geriden gelip yendiLa Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi#Real Madrid
Aukus’un ardından iki İngiliz savaş gemisi, Hint-Pasifik Bölgesi’ne doğru yola çıktıAukus’un ardından iki İngiliz savaş gemisi, Hint-Pasifik Bölgesi’ne doğru yola çıktı#Aukus Paktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde Yeni Türkevi Binasını incelediCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Yeni Türkevi Binası'nı inceledi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yargı 1. bölüme damga vuran gözaltı kararı... İşte Yargı ilk bölümde yaşananlar ve 2. bölüm fragmanı

#Yargı#Yargı Dizisi#Kanal D
Yargı 1. bölüme damga vuran gözaltı kararı... İşte Yargı ilk bölümde yaşananlar ve 2. bölüm fragmanı

Yargı ilk bölüm izle ekranı internetten erişime açıldı. Kaan Urgancıoğlu’nun Savcı Ilgaz, Pınar Deniz’in ise Avukat Ceylin’i canlandırdığı Yargı dizisi 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Aile içi güven kavramını masaya yatıran Yargı'nın 1. bölümün, Savcı Ilgaz'ın avukat Ceylin'e kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile gözaltı kararı vermesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin ilk bölümünün hemen ardından Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Yargı 1. bölüm full izleme ekranı ve 2. yeni bölüm fragmanı.

Haberin Devamı

Yargı ilk bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’i buluşturan, 19 Eylül Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen dizinin 1. bölümü nefes kesen anları izleyici karşısına çıkardı. Çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin Savcı Ilgaz'ın kardeşiyle olan bağlantısı Yargı 1. bölümde heyecanlı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin yayınlanan 2. bölüm fragmanında ise avukat Ceylin'in kardeşi ile ilgili sözlenenler merak uyandırdı.

YARGI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı, 19 Eylül Pazar yayınlanan ilk bölümde Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz'ın yolları beklenmedik bir şekilde kesişiyor!

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin’e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için. Acaba Ceylin Ilgaz’a, baş etmek zorunda olduğu güçlüklerle dolu bu yolda yardım edecek midir?

Ceylin ve Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

Haberin Devamı

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Yargı 2. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin öğrendiği gerçek karşısında derinden sarsılıyor!

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Yargı Dizisi#Kanal D