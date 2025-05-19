Yaren Güldiken: Uzak Şehir'le değişip dönüştüm

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“MARDİNLİ KIZLARI GÖZLEMLEDİM”

Uzak Şehir’in çekildiği Mardin’de kurulan set ortamının bir aile sıcaklığında geçtiğini ve bu birlikteliğin işlerine de olumlu yansıdığını belirten Yaren Güldiken, “Orada bir aile olduk. Hastalıkta sağlıkta birlikteyiz. Ne kadar şehri sevsek de gurbetteyiz, evimizi, sevdiklerimizi özlüyoruz. Ama birbirimize iyi geliyoruz. Bu da motivasyonumuzu artırıyor” diye konuştu.

Güzel oyuncu, ilk bölümlerde karakterinin sahnelerinin az olmasını fırsat bilerek Mardin’i keşfetme sürecine girdiğini de sözlerine ekledi: “Sırt çantamla sokak sokak gezdim. Pakize’ye anlam ararken, Mardinli kızları gözlemledim.”

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“PAKİZE’Yİ ÇOK İYİ ANLIYORUM”

Beste Sırapınar’ın Youtube programına konuk olan Yaren Güldiken, Burak Şafak’ın hayat verdiği Kadir karakteriyle Pakize’nin ilişkisi hakkında da konuştu.

“Pakize benim asla yapmayacağım şekilde pasif agresif, hınç ve öfkeyle iletişim kuruyor Kadir'le. Ama onu çok iyi anlıyorum” diyen başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlgi gören her kız o konakta, o sınırlar, o baskı altında. Pakize de meraklı, etrafında ne olduğunu iyi okuyabilen akıllı bir kız. Kadir'in ilgisinin çok farkında. Birinci sınıfta birbirlerine sevgilerini saçlarını çekerek gösteren çocukların masumluğunda bir şey yaşıyorlar. Kadir’in ilgisi hoşuna gidiyor. İlerleyen zamanlarda daha da hoşuna gidebilir.”

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D’de.