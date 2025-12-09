Yarattığı skandallar onu piyasadan silmişti… Ünlü oyuncuya bir darbe daha… Eski karısı 15 milyon dolar nafaka borcunu istiyor

Haberin Devamı

Zaten her şey de ondan sonra tepetaklak olmaya başladı.

Charlie Sheen Two and a Half Men dizisiyle bölüm başına milyon dolarlar kazanan bir yıldızken bir anda alkol ve uyuşturucu bağımlılıkları, hayat kadınlarıyla fuhuş yaparken yakalanması ve iki evliliğinin de peş peşe bitişiyle büyük bir çöküş yaşadı.

Yıldız oyuncu büyük emek vererek inşa ettiği kariyerini bir çırpıda yıkan bu skandalların ardından uzun süre ortalıktan kayboldu, yıldızıyken kovulduğu Two and a Half Men’den sonra yeniden bir televizyon dizisi yaparak ekrana geri dönmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Yakın bir zaman önce bir anı kitabı bir de hayatını anlatan çarpıcı bir belgeselle gündeme gelen Charlie Sheen, artık eski kötü günlerinden uzakta, kendine yeni bir hayat kurmuş halde.

Ancak geçmiş yılların hataları ünlü oyuncunun peşini bırakmayacak gibi. Eski eşi Brooke Mueller, Charlie Sheen’den yıllardır ödemediği çocuk yardımlarını yani bizdeki adıyla nafakaları talep etti.

Charlie Sheen'in eski eşi Brooke Mueller, "Two and a Half Men" dizisinin yıldızının 2011 yılında nafaka ödemelerini durdurduğunu iddia ediyor ve söylediğine göre ünlü oyuncunun borcu 15 milyon doları aşmış!

ABD basının eline geçen mahkeme belgelerine göre eski eşi Brooke Mueller, Charlie Sheen’in kendisine faiz dahil 15.386.243,08 dolar ödenmemiş çocuk nafakası borcu olduğunu iddia etti ve bu tutarın 30 gün içinde ödenmesini talep etti.

Çiftin, Bob ve Max adında, 17 yaşında ikiz erkek çocukları var.

Mueller'in hesaplamalarına göre Sheen, ödenmemiş nafaka olarak 8.967.600 dolar ve faiz olarak 6.418.643 dolar borçlu. Sheen, 2011 yılında boşanmalarını sonuçlandırdıklarında Mueller'a aylık 55.000 dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.

Charlie Sheen boşandıktan sonraki birkaç ay boyunca ödeme yapsa da 2012’de iki oğlu için Mueller'a para göndermeyi tamamen bırakmış. Sheen'in 2012'den 2016'ya kadar Mueller'a tek kuruş nafaka ödemediği bildiriliyor.

Sheen, 2016'da Mueller'a tekrar kısmi ödemeler göndermeye başladı ve ardından 2019'da ödemeler tekrar durduruldu.

TV yıldızı, 2023'te ödemelere devam etti, ancak aylık 55.000 dolarlık tutarın tamamını ödemedi. İddiaya göre bazı ödemeler 10.000 doların altındaydı.

Sheen ve Mueller 2007’de evlenmiş aktris 2010 yılında boşanma davası açmadan önce yaklaşık üç yıl evli kalmışlardı.

Mueller, 2011 yılında ikizlerin birincil velayetini aldı. Ancak çocuklar son zamanlarda Sheen ile yaşıyor. Mueller'in uyuşturucu veya alkol testi pozitif çıkarsa, velayet düzenlemeleri 2024 yılında Sheen'e tam velayet verecek şekilde değiştirildi.

Çünkü ne yazık ki kendisi de eski kocası gibi oyuncu olan Brooke Mueller da zaman içinde uyuşturucu bağımlılığı sorunları yaşamaya başlamış ve hayatının kontrolünü kaybedecek duruma gelmişti.

Son 8 yıldır ağzına içki sürmeyen ve uyuşturucu kullanmayan Charlie Sheen anneleri onlara bakamayacak duruma gelince son iki yıldır oğullarını yanına almış ve onlarla yaşamaya başlamıştı.

Bekar baba olmaktan bahsederken "Anneleri kendi tarafında bazı şeyleri çözmeye çalışıyor, bu yüzden şu anda çok fazla ortalıkta görünmüyor." diyen Charlie Sheen oğulları için de "Gerçekten çok havalılar, çok akıllılar ve çok komikler" demişti.

Charlie Sheen’in 19 yaşında sahip olduğu, lise aşkı Paula Profit’ten doğan, 41 yaşında Cassandra Estevez adında ve Denise Richards’la evliliğinden doğan, 21 yaşında Sami ve 20 yaşında Lola adında üç kızı daha var.

Ünlü oyuncunun Denise Richards’la evliliği de Charlie Sheen’in otel odasında hayat kadınlarıyla yakalanıp, otelin cam çerçevesinin indiği skandal kavgalarla sonlanmış ve o dönemin en büyük Hollywood skandallarından biri yaşanmıştı.