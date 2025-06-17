Sadece bir bakış ve dört kelime yetti... Milyonların gözü önünde afacan oğlunu dize getirdi!

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Durum öyle bir hale geldi ki Kate Middleton birçok kişinin kızı, kardeşi, ya da gelini gibi... Kocası William için de durum öyle.

Zaten annesi Diana'yı çok genç yaşta kaybettiği için milyonlar onu öksüz bir çocuk olarak çoktan bağrına bastı.. Sonrasında yaptığı evlilik sayesinde de yine bu kişilerin ailesinden biri gibi oldu.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate, özellikle de üç çocuklarıyla bir etkinliğe gittiklerinde yanlarında Kral Charles bile olsa hep gölgede kalıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Trooping The Colour etkinliğinde de durum değişmedi...

YİNE BÜTÜN DİKKATLERİ ÜZERLERİNDE TOPLADILAR

William ve Kate çocuklarıyla birlikte yine herkesten rol çaldı. Kimseyi şaşırtmayan bir şekilde en küçük çocukları Louis de yine meraklı ve genel olarak sempati dolu bakışları üzerinde topladı..

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Kate Middleton bu özel gün için turkuaz mavisi renkte bir elbise giydi...

Elbisenin yakasındaki ve kollarındaki beyaz kısımlar da dikkat çekti. Kate, seçtiği renklerle kayınvalidesi Prenses Diana'yı hatırlattı.

Günün en çarpıcı ayrıntısı ise Kate ile kızı Charlotte'un benzer renklerde giyinmesiydi...

Bütün bunlar bir yana yine Galler çiftinin küçük oğlu Louis, ön plana çıkmayı başardı...

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ

Aslına bakılırsa geçen nisan ayında 7 yaşına giren Louis, bugüne kadar katıldığı bütün etkinliklerde başta William ve Kate olmak üzere ailedeki herkese soğuk terler döktürdü...

Biraz da yaşının küçüklüğü nedeniyle protokol kurallarını hiç kafasına takmıyor küçük prens. Her ne kadar büyük kardeşleri George ve Charlotte onun yaşındayken çok olgun davransalar da Louis hiç öyle değil.

Kraliçe'nin hayatta olduğu son Trooping the Colour etkinliğinde Buckingham'ın balkonundan çığlık çığlığa bağırdığı anları bir gören bir daha unutmadı...

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Yine aynı yıl Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'nci yıl dönümü etkinliklerinde Louis, yerinde duramayan tavırlarıyla bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Her ne kadar aradan geçen üç yıl içinde Louis biraz daha sakinleşse de yine de huylu huyundan vazgeçmiyor...

ANNESİ UYARINCA DURDU!

Bunun son örneği de geçtiğimiz cumartesi yapılan Trooping the Colour etkinliğinde yaşandı.

Ailenin çalışan üyeleri yine Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkıp hem Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların geçişini izledi hem de halkı selamladı.

Ama ondan önce ülkenin milli marşı çalındı ve hem aile hem de sarayın etrafında töreni izleyenler saygı duruşuna geçti... Bir kişi hariç: Prens Louis.

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Küçük oğluyla birlikte katıldığı her etkinlikte bir yandan güler yüzlü olmaya çalışırken diğer yandan da içten içe "Acaba şimdi ne yapacak?" diye endişe duyan Kate için o gün de durum değişmedi.

'DUR LOUİS!'

Tam milli marş seslendirilirken diğer iki çocuğu George ve Charlotte dimdik ve sakince saygı duruşuna geçti. Fakat Louis, huzursuz ve hareketli tavırlar sergilemeyi sürdürdü.

İşte tam o sırada Kate'in tatlı sert müdahalesi geldi... Onun bir sözüyle Louis, aniden hareketi kesti ve milli marş bitinceye kadar da kıpırdamadı.

Tabii ki o anlarda Kate'in küçük oğluna ne söylediği merak konusu oldu...

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Dudak okuma uzmanları da o anlarda çekilen görüntüleri defalarca izleyip sonunda Kate'in afacan Louis'yi durdurmak için söylediği o dört kelimenin ne olduğunu buldu: "Milli Marş.. Louis, dur."

Her ne kadar kimsenin sözünü dinleyecek gibi görünmese de Louis, annesinin dört kelimesiyle milli marş bitinceye kadar yerinde sakince durdu.

Kate Middleton'ın, oğluna uslu durmasını söylediği anlar objektiflere böyle takıldı.

BALKONDA BİRAZ DAHA KALMAK İSTEDİ

Fakat sonrasında yine Louis rahat durmadı... Törenin sonunda aile üyeleri halka son bir kez el sallayıp içeri giriyordu ki Louis bu kez de yerinden kıpırdamadı..

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Balkonda olabildiğince vakit geçirmek ister gibi bir görüntü sergiledi küçük Louis.

Ama duruma yine Kate el koydu... Oğlunun inat etmesine fırsat bile vermeden son bir kez halka el sallamasına için verdi ve onu içeriye doğru yönlendirdi.

O anlarda da Kate Middleton, güler yüzlü ve yumuşak görüntüsünün ardında aslında nasıl da "tatlı sert" ve "otoriter" bir anne olduğunu göstermiş oldu.

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Louis bir ara ablası Charlotte'dan da nasihat dinlemek zorunda kaldı.