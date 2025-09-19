×
Yaralı kalpler buluşuyor! Güller ve Günahlar'a büyük ilgi...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 11:01

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Güller ve Günahlar, yayınlanan ilk tanıtımıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı yapım, aşkın, ihanetin ve kaderin gölgesinde geçen derin bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Tanıtımdaki sahneler hem atmosferi hem de karakterlerin duygularını gözler önüne seriyor.

SANAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Güller ve Günahlar'ın tanıtımı sanal medyada çok konuşuldu. Dizi, gerek oyuncuları gerek hikayesiyle şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Yaralı kalpler buluşuyor Güller ve Günahlara büyük ilgi...

Diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler, "Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in uyumu müthiş, sabırsızlıkla bekliyorum!", "Güller ve Günahlar tam bir görsel şölen, Hikaye derin" gibi yorumlarda bulundu.

Yaralı kalpler buluşuyor Güller ve Günahlara büyük ilgi...

TUTKULU HİKÂYE MERAK UYANDIRDI

Dizide dürüst ve sevgi dolu Serhat ile cesur, dobra Zeynep'in yolları kesişiyor. Bu karşılaşma, ikisini de geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Kaderin oyunları, yaralı kalplerin yeniden buluşması ve imkânsız görünen aşk hikâyesi dizinin merkezinde yer alıyor.

Yaralı kalpler buluşuyor Güller ve Günahlara büyük ilgi...

YILDIZ OYUNCU KADROSU

Başrollerin yanı sıra Oya Unustası, Serdar Orçin, Aleyna Solaker, Gülenay Kalkan ve minik yıldızlar Beren Gençalp ile Yade Arayıcı, dizinin güçlü kadrosunu oluşturuyor. Her karakter, hikâyenin derinliği ve dramatik yapısıyla izleyicide merak uyandırıyor.

Güller ve Günahlar çok yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

 

