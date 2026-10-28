Yaptırdığı tüm estetikleri tek tek saydı… ‘Seksi bir anne olmak istiyorum’

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Jennifer Lawrence, dış görünüşte yapılan değişimler konusunda epey deneyimli görünüyor...

Yaptırdığı ve yaptırmayı planladığı tüm estetik müdahaleleri açıklayan yıldız oyuncu "Seksi bir anne olmak istiyorum" dedi.

36 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, The Cut dergisinde yayımlanan kapak röportajında, geçmişte yaptırdığı ve gelecekte yaptırmayı planladığı estetik işlemlerden bahsetti. Lawrence, göğüs dikleştirme operasyonu geçirdiğini ve ileride yüz gerdirme ameliyatı olmayı düşündüğünü belirtti.

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İki çocuk annesi olan Lawrence, dergiye verdiği demeçte, "Çekici bir anne olmak istiyorum," dedi. "Çocukları okula bırakırken, aslında yeni uyanmış ve hiçbir şeyi toparlayamamış olsam bile, hayatı tamamen kontrol altında olan bir kadın gibi görünmek istiyorum."

Bu açıklamalar bir yana dergi için verdiği pozlarda Jennifer Lawrence'ın göz kapağındaki fazlalıkları aldırdığı bir ameliyat, tıbbi adıyla blefaroplasti operasyonu geçirdiği açıkça görülüyor.

Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeri boyunca her zaman sempatikliği ve doğal güzelliğiyle hayranlarının övgüsünü alan Jennifer Lawrence bu kez tam tersi bir tepki aldı.

Göz kapağı operasyonu sebebiyle yüzü, bakışları ve ifadesi tamamen değişen yıldız oyuncunun hayranları onun son haline tepki göstererek doğal güzelliğinin yok olduğunu ve estetik müdahalelerle birbirinin birer kopyası haline gelen sıradan Hollywood güzellerine benzediğini savunu.

Ünlü oyuncu aynı zamanda kendini bir "saç tutkunu" olarak tanımlıyor. Lawrence bu tutkusunu en sonunda ticarete de döktü ve bu röportajı verirken aynı zamanda kendi saç bakım ürünleri markasını da piyasaya sürdü.

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Lawrence, The Cut dergisine verdiği röportajda, "Yeni ve yükselmekte olan bir oyuncuyken, 'Bunu saçıma sürme' diyemezsiniz," ifadelerini kullandı. "Koltukta oturur, 'Teşekkür ederim' dersiniz ve çenenizi kapatırsınız."

Yıldız isim bir başka röportajında da "X-Men" filmi için yapılan deneme çekimleri sırasında "aynı gün içinde saçlarımı önce kızıla, sonra kahverengiye, siyaha ve en sonunda platin sarısına boyadılar" demiş, ikinci "Açlık Oyunları" (Hunger Games) filminin çekimleri bittiğinde saçları çok yıprandığı için onları kısacık kestirmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

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Lawrence, yıllar boyunca güzellik tercihleri ​​konusunda her zaman açık ve dürüst oldu. Oscar’lı yıldız geçtiğimiz ekim ayında, eşi Cooke Maroney ile ikinci çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra göğüs estetiği yaptırmayı planladığını New Yorker dergisine açıkladı.

O dönemde, "İlk çocuktan sonra vücudum neredeyse tamamen eski haline dönmüştü," dedi. "İkinci çocukta ise hiçbir şey eskisi gibi olmadı." diyen Lawrence, kısa bir süre önce de Vogue dergisine "baby Botox" (hafif doz botoks) yaptırdığını ve aslında denemesi pek olası görünmeyen bir estetik işleme daha ilgi duyduğunu söylemişti: "Yanaklardan yağ aldırma (bişektomi) işlemi yaptırmayı çok isterdim. Ancak yaptıramam çünkü herkes anlar; yine de bunu istediğimi bilin yeter."