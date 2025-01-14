×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Yaprak Dökümü'nün 'Neyyir Hanım'ı usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bedia Ener Öztep#Bedia Ener#Yaprak Dökümü
Yaprak Dökümünün Neyyir Hanımı usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:57

Yaprak Dökümü dizisinin efsane isimlerinden Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi sevenlerine, oğlu Instagram hesabından; “Hoş çakalın, ben melek oldum…” notuyla duyurdu.

Haberin Devamı

Birbirinden önemli projelerde yer alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı, Bedia Ener Öztep'ten acı haber geldi.

Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan 'Hoş çakalın ben melek oldum' paylaşımı sevenlerini yasa boğdu.

Yaprak Dökümünün Neyyir Hanımı usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

'KANSER OLDUM, GÖĞÜSÜM ALINDI'

Bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Beida Ener, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Saçlarımın böyle olma nedeni hastalığımdır. Kanser oldum. Göğüsüm alındı, kemoterapiler gördüm. Geçti gitti... Saçımı kazandırdı bana! Ben bu hastalığı yaşamasaydım kısa saçın bana bu kadar yakıştığını, saçlarımın ne kadar güzel beyazladığını anlamayacaktım, çünkü hep boyatıyordum. Buradan da şunu çıkardım insanların en güzel tarafları doğal tarafları. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz'

Yaprak Dökümünün Neyyir Hanımı usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Haberin Devamı

BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı.  J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bedia Ener Öztep#Bedia Ener#Yaprak Dökümü

BAKMADAN GEÇME!