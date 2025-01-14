Yaprak Dökümü'nün 'Neyyir Hanım'ı usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

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Birbirinden önemli projelerde yer alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı, Bedia Ener Öztep'ten acı haber geldi.

Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan 'Hoş çakalın ben melek oldum' paylaşımı sevenlerini yasa boğdu.

'KANSER OLDUM, GÖĞÜSÜM ALINDI'

Bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Beida Ener, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Saçlarımın böyle olma nedeni hastalığımdır. Kanser oldum. Göğüsüm alındı, kemoterapiler gördüm. Geçti gitti... Saçımı kazandırdı bana! Ben bu hastalığı yaşamasaydım kısa saçın bana bu kadar yakıştığını, saçlarımın ne kadar güzel beyazladığını anlamayacaktım, çünkü hep boyatıyordum. Buradan da şunu çıkardım insanların en güzel tarafları doğal tarafları. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz'





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BEDİA ENER KİMDİR?



Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yaptı.