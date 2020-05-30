Yapışık Kardeşler oyuncuları kimler, nerede çekildi? Yapışık Kardeşler filmiyle ilgili bilgiler

Yönetmenliğini, komedi oyunculuğu ve sunuculuğu ile tanıdığımız İlker Ayrık'ın üstlenirken, filmin başrolünü de Hakan Bulut ile paylaşıyor. İkiliye ayrıca İvana Sert, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve Bülent Şakrak gibi yakından tanıdığımız isimler eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını ise Pervasız Film firması üstleniyor.



Yapışık Kardeşler nerede çekildi?



Yapışık İkizler filmi Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde çekildi. Ayrıca filmi çekimlerinin bir bölümü de İstanbul'da gerçekleştirildi.



Yapışık Kardeşler Konusu



Halim ile Selim komik iki kardeştir. Fakat sıradan kardeşlerden farkları, doğuştan yapışık ikizler olmaları bu yaşa kadar beraber yaşamış olmalarıdır. Küçük bir köyde sıradışı hayatlarına mutlu mesut devam ederler fakat yaşları gelmesine rağmen, kendilerine uygun ‘hayırlı' bir kısmet bulamazlar. Hal böyle olunca da büyük şehrin, İstanbul'un yolunu tutarlar…