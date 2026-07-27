Yapımcı ‘Gözünü küçültelim’ dedi

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Ünlü oyuncu, gözleri büyük olduğu için bir yapımcının kendisine estetik yaptırmasını önerdiğini söyledi.

Selin Şekerci, “Gözlerinle ilgili aldığın en sıra dışı, en absürt yorum neydi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bir yapımcı ‘Çok güzel estetik operasyonlar yapıyorlar gözlere. Senin gözlerini de kenarlardan birazcık kapattıralım’ dedi.

Gözlerim daha da büyüdü bunu duyunca. ‘Çok büyük, o yüzden sana başrol veremem. Ben estetik yaptırıyorum oyunculara’ dedi. Ben de ‘Teşekkürler’ deyip çıktım oradan. Onunla çalışmadım tabii ki. Gözümü niye küçültüyoruz? Ne güzel bir hediye verilmiş hayatta. En garip yorum oydu.”