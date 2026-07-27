×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yapımcı ‘Gözünü küçültelim’ dedi

Güncelleme Tarihi:

#Selin Şekerci#Estetik Operasyonlar#Estetik Yaptırma
Yapımcı ‘Gözünü küçültelim’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 11:46

Selin Şekerci, YouTube’da yayınlanan “Gülay Afşar’la” programında ilginç bir açıklama yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, gözleri büyük olduğu için bir yapımcının kendisine estetik yaptırmasını önerdiğini söyledi.

Selin Şekerci, “Gözlerinle ilgili aldığın en sıra dışı, en absürt yorum neydi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

Yapımcı ‘Gözünü küçültelim’ dedi

“Bir yapımcı ‘Çok güzel estetik operasyonlar yapıyorlar gözlere. Senin gözlerini de kenarlardan birazcık kapattıralım’ dedi.
Gözlerim daha da büyüdü bunu duyunca. ‘Çok büyük, o yüzden sana başrol veremem. Ben estetik yaptırıyorum oyunculara’ dedi. Ben de ‘Teşekkürler’ deyip çıktım oradan. Onunla çalışmadım tabii ki. Gözümü niye küçültüyoruz? Ne güzel bir hediye verilmiş hayatta. En garip yorum oydu.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selin Şekerci#Estetik Operasyonlar#Estetik Yaptırma

BAKMADAN GEÇME!