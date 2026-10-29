Yanlış teşhis hayatını kararttı… Yataktan çıkamayacak halde ama hastalığını bilmiyor

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Bir yandan ailesi için ayakta kalmaya çalışıyor bir yandan da mesleğini bile yapamayacak hale geldiği için gözyaşı döküyordu.

Christina Applegate, geçtiğimiz günlerde aldığı MS (multipl skleroz) teşhisinin yanlış çıktığını ve dünyanın bir kez daha başına yıkıldığını açıkladı.

Üstelik ünlü oyuncu bu yanlış teşhise rağmen hâlâ hastalığın sebep olduğu sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor…

Christina Applegate, kendisi gibi MS hastası olan ve "The Sopranos" dizisiyle tanınan Jamie-Lynn Sigler ile birlikte sunduğu "MeSsy" adlı podcast'in geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde, "Bugün özellikle süre tuttum; yastığımdan doğrulup yataktan çıkmam ve ayağa kalkabilmem tam on dakikamı aldı" ifadelerini kullandı.

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54 yaşındaki Applegate, ayağa kalktığında banyoya kadar bile yürüyemediğini belirterek, "Yaşananlar yüzünden şu an yatağımın hemen yanında bir yürüteç duruyor" dedi.

"Neler olduğunu bilmiyorum" diyen Applegate, "Hâlâ bunlarla yaşıyorum" diye isyan etti.

Emmy ödüllü oyuncu, daha önce hiç bu denli ciddi hareket kısıtlılığı yaşamadığını ve her zaman kendi başına "doğrulup oturabildiğini" belirtti.

Applegate şu an hastalığının MS olmadığını bilse de aynı sağlık sorunlarını yaşamaya devam ediyor ve "Ya da belki de bunlar yeni şeyler; yeni bir şeyler oluyor. Sadece başımı kaldırıp oturabilmek, dayanılmaz acılar ve halsizlik yaşamadan hareket edebilmek tam 10 dakikamı aldı" diyor.

Geçtiğimiz hafta Applegate, son beş yıldır kronik otoimmün hastalık olan MS ile mücadele ettiğini anlatmasına rağmen, doktorların aslında MS hastası olmadığını söylediklerini açıklayarak herkesi şoke etti.

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Podcast'inin 20 Ekim'de yayınlanan bölümünde o anları anlatan Applegate, "Doktorum odama girdi ve 'Tebrikler, MS hastası değilsiniz' dedi. Ben ise hiç mutlu olmadım; oysa herkes çok sevinmişti" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, kendisine yanlış teşhis konulmasını "akılalmaz bir durum" olarak nitelendirdi ve hâlâ yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren semptomlarla boğuştuğunu belirtti.

Geçen hafta yaptığı açıklamada, "İyileşmedim, Jamie! Hatta daha kötüye gittim," diyen Applegate, "Yani yine başa döndüm; şu an ne yaşadığımı, neyim olduğunu bilmiyorum" dedi.

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Applegate, yeni podcast bölümünde bir sonraki adımının, eklemleri, kasları ve kemikleri etkileyen hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor olan romatoloğa görünmek olduğunu açıkladı: “İşte oradan sonrasına bakacağız. Eğer bundan bir sonuç çıkmazsa, başka bir uzmana, sonra yine başka bir uzmana gideceğiz.”

Doktor ziyaretlerinin kendisini “bunaltmaya başladığını” itiraf eden ünlü oyuncu “Bir yerlere gitmek, muayenehaneleri dolaşmak falan... Bunlar gerçekten çok yorucu” ifadesini kullandı.

Programın başka bir kısmında yıllardır toplumu bu hastalık konusunda bilinçlendirmek ve hastalara umut aşılamak için bir parçası olduğu MS topluluğuna seslenerek “Bu hastalığa sahip olmasam bile hâlâ sizin için savaşçı olmaya devam edeceğim” dedi.