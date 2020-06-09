Yanlış Anlama filmi oyuncuları kimdir? Yanlış Anlama filmi konusu nedir?
Yanlış Anlama filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Filmin oyuncuları arasında Hakan Bilgin, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez yer alıyor. İşte Yanlış Anlama filminin konusu…
Yanlış Anlama filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Hakan Bilgin, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez’in yer aldığı filmde Azerbaycan’ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev’in de bulunuyor.
YANLIŞ ANLAMA FİLMİ OYUNCULARI
Hakan Bilgin, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Ferda Amin, İslam Mehreliyev oyuncuları arasında yer alıyor.
YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU
Türkiye’de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan’dan kalan miras için kalkar, Bakü’ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Türk oyuncular ve Azerbaycan’ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev’in de yer aldığı macera başlar. Ama gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle