Yanlış Anlama filmi oyuncuları kimdir? Yanlış Anlama filmi konusu nedir?

Yanlış Anlama filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Hakan Bilgin, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez’in yer aldığı filmde Azerbaycan’ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev’in de bulunuyor.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ OYUNCULARI

Hakan Bilgin, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Ferda Amin, İslam Mehreliyev oyuncuları arasında yer alıyor.



YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU

Türkiye’de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan’dan kalan miras için kalkar, Bakü’ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Türk oyuncular ve Azerbaycan’ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev’in de yer aldığı macera başlar. Ama gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz.