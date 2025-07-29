Yanından geçene bile şans bulaştırıyor: Yine tanımadığı insanları zengin etti!

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Kendisi zaten güçlü bir ailenin üyesi olmanın keyfini bütün hayatı boyunca sürer... Üstelik yıllar geçtikçe olup bitenin farkına vararak keyfini çıkarır bunun..

Tıpkı İngiltere tahtının gelecekteki sahipleri Galler Prensi William ile karısı Galler Prensesi Kate Middleton'ın tek kızı Charlotte gibi.

Geçtiğimiz mayıs ayında 10 yaşına giren, yani artık hayatında tek rakamlı sayıları kapatıp çift rakamlılara başlayan Charlotte belki kendini yeni yeni farkına varıyor olabilir ama tanımadığı insanlara para kazandırıyor... Hem de yıllardır.

BABASIYLA BİRLİKTE FUTBOL MAÇI İZLEMEYE GİTTİ

Ağabeyi George ve kardeşi Louis'den çok farklı karakter özellikleri sergileyen Charlotte, artık usul usul aileyi temsil görevini de üstleniyor. Bütün ailenin katıldığı Trooping The Colours etkinliğinde zaten yıllardır boy gösteriyor Charlotte.

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Her ne kadar tahtı devralacak kişi ağabeyi George olsa da onu da gelecekte ciddi görevler bekliyor söylenenlere göre. Hatta bazı iddialara bakılırsa babası William tahta geçip de büyük halası Prenses Anne dünyadan elini eteğini çekince onun taşıdığı en değerli ve en yüksek 'Kraliyet Prensesi' unvanı da Charlotte'un olacak.

Durum böyleyken Charlotte, önceki gün babası Prens William ile birlikte UEFA Kadınlar Futbol Avrupa Şampiyonası'nda babası Prens William ile boy gösterdi. İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşen karşılaşmada "Dişi aslanlar" olarak bilinen İngiliz kadın futbol milli takımı, İspanyol milli takımını yenerek 90 dakika sonunda gülen taraf oldu.

Prenses Charlotte, İspanya'nın futbol tutkunu prensesi Sofia ve ablası Veliaht Prenses Leonor ile de tanıştı. Charlotte ile babası William arasındaki yakınlık da görülmeye değerdi doğrusu.

BİRKAÇ SAATTE TANIMADIĞI İNSANLARA MİLYONLAR KAZANDIRDI

Bütün bunlar bir yana o günkü karşılaşmadan sonra bambaşka bir şey oldu. Küçük Charlotte, yine tanımadığı insanlara milyonlar kazandırdı!

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Bunu nasıl yaptığına gelirsek...

Prenses Charlotte, İsviçre'deki karşılaşmayı izlerken üzerinde aslında daha önce de giydiği lacivert üzerine beyaz puanlı bir elbise vardı. Aile içindeki adıyla Lotte, bu elbiseyi geçen yıl annesiyle birlikte Wimbledon Açık'ı izlemeye gittiğinde de giyiyordu.

Charlotte aynı elbiseyi bir kez daha giydi ve yine ilk seferinde olanlar oldu.

O lacivert üzerine beyaz puanlı elbise bir anda internet mecralarında kelimenin tam anlamıyla "yok sattı." Sadece o da değil... Charlotte'un elbisesinin benzerleri de kız çocuk sahibi anneler tarafından kapış kapış gitti.

Bu arada Prenses'in elbisesini tamamladığı ve belli ki modelini pek sevdiği için farklı renklerini de anne ve babasına aldırdığı atkılı beyaz ayakkabıları da "yok sattı."

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"KATE ETKİSİ" GİBİ "CHARLOTTE ETKİSİ"

Aslına bakılırsa Prenses Charlotte'un moda konusunda böyle bir gücü var. Hem de bu sadece İngiliz kraliyet ailesine mensup olduğu için bebekliğinden bu yana geliyor. Bu konudaki en büyük rakibi de annesi Galler Prensesi Kate Middleton.

Prens William ile evlendiğinden bu yana Kate, bir moda ikonu... Üzerinde görülen ne varsa anında tükeniyor. Hatta bir ara moda firmaları, bu konudaki taleplere yetişemediklerinden bile dert yanıyordu.

Özetle söylemek gerekirse moda dünyasında 2011 yılından bu yana "Kate etkisi" diye bir gerçek var. Buna şimdi bir de "Charlotte etkisi" eklendi.

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Kate Middleton ile Prens William'ın tek kızı Charlotte da görünüşe göre genç kız olduğunda tartışmasız bir moda ikonuna dönüşecek. Kaldı ki şimdi bile bunun temellerinin atılmadığı söylenemez.

HEM AİLESİNİN HEM DÜNYANIN EN ZENGİN ÇOCUĞU

Kate Middleton ile Prens William'ın üç çocuğundan ortancası olan Prenses Charlotte ne bir film yıldızı ne reklam yüzü . Ama içine doğduğu aile sayesinde dünyanın en zengin çocuğu unvanını ele geçirdi. Üstelik bu konuda geleceğin kralı olan ağabeyi George ve kardeşi Louis'yi de geride bıraktı.

Hatta Charlotte zenginlik konusunda önüne geçtiği ünlü çocuklarından biri hayatının yarısından çoğunu gösteri dünyasında geçiren Kim Kardashian ile Kanye West'in dört çocuğundan en büyüğü olan North, Beyonce ile Jay Z'in büyük kızı Blue Ivy'den de daha önde.

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Verilere göre 9 yaşındaki Charlotte'un serveti 3. 9 milyar sterlin.

Geleceğin kralı olan 11 yaşındaki ağabeyi George'un servetinin ise 2. 8 milyar sterlin olduğunu belirtelim.

Bu arada Charlotte sadece kendisi zengin değil. Hiç tanımadığı başkalarını da zengin ediyor,

Şu an için pek farkında değil ama önde gelen moda markaları onun sayesinde kasalarını dolduruyor.

ONUN SAYESİNDE MODA FİRMALARININ KASASI DOLUYOR

Bir başka deyişle çocuk modasında bir "Charlotte etkisi" var. Tıpkı yetişkin kadın giyimindeki "Kate etkisi" hatta ondan önceki "Diana etkisi" gibi.

Daha açık söylersek Prenses Charlotte da kendi yaşıtları arasında bir moda ikonu.

Charlotte epey uzun zamandır tüm ailesiyle birlikte bazı etkinliklerde kameralar karşısına çıkıyor. İşte o sırada giydikleri de bir anda trend haline geliyor.

Kendi kız çocuklarını kraliyet ailesinden biri gibi giydirmek isteyen anneler ve babalar, Charlotte'un üzerinde gördükleri giysileri almak için söz konusu markaların mağazalarına ya da internet üzerinden satış yaptıkları sitelere kelimenin tam anlamıyla hücum ediyor.

Moda markalarının bu işten kazancı ise milyonlarca doları buluyor. Yani kasaları Charlotte sayesinde epey doluyor.

ÜZERİNDE GÖRÜLEN ELBİSELER SAATLER İÇİNDE SATILDI VE BİTTİ

Sözgelimi babası William ve ağabeyi George ile birlikte Taylor Swift konserine gittiğinde üzerinde olan payetli çocuk parti elbisesi internet üzerinde sadece birkaç saat içinde yok sattı.

Aynı şekilde 2022 Kraliçe'nin Platin Jübilesi etkinliklerinden birinde giydiği kırmızı elbise de annelerin ve kızlarının büyük ilgisini çekti.

Hatta o elbisenin aynısından satın almak isteyenler tam bir çılgınlık yarattı ve o ürün de birkaç saatte yok sattı.

Charlotte'un bu özelliği yeni başlamadı kuşkusuz. Daha küçükken altıncı doğum günü pozunda giydiği çiçekli elbise de kapış kapış gitti. Söz konusu markanın 28 yıllık tarihinde o zamana kadar en hızlı satılan ürün oldu.

ANNESİNİN EN BÜYÜK RAKİBİ

Tabii ki aynı durum annesi Kate için de geçerli. Onun da üzerinde görülen her kıyafet, kullandığı aksesuar anında yok satıyor.

Hatta bir dönem firmalar, Kate'in üzerinde görülen elbiselerin üretimine bile yetişemediklerini açıklamıştı.

Elbette herkesin ünlü moda tasarımcılarının imzasını taşıyan bu kıyafet ve aksesuarları satın alması maddi olarak imkansız.

Ama bu konuda da "benzer" ya da "taklit" sektörü devreye giriyor. Söz konusu kıyafet ve aksesuarların, daha uygun fiyatlarla satılan benzerleri üretiliyor ve kapış kapış satılıyor.

Aslında Kate'in neredeyse her taktığı aksesuar, her giydiği elbise böyle satış rekorları kırıyor. Bu yüzden sadece bu konunun başlangıç noktasına değinelim.

2010 yılında Prens William ile nişanlandığı duyurulduğunda onunla kol kola kamera karşısına çıktığı o ünlü elbise kraliyet hayranlarını çılgına çevirdi. Hemen elbisenin markası bulundu ve hem o ürün hem de benzerleri "peynir ekmek gibi" satıldı.

Görünüşe göre aynı özelliğe Charlotte da daha şimdiden çoktan sahip oldu bile.