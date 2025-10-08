Yan yana geldiler, ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±... ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ deneme neden olmasÄ±n... Eve birlikte gidecekler

Haberin DevamÄ±

Ama yine olmadÄ±... Sadece iki yÄ±lda yuvalarÄ± daÄŸÄ±ldÄ±... Jennifer Lopez ile Ben Affleck, birÂ kez ayrÄ±ldÄ±lar..

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar bÃ¼yÃ¼k bir yer deÄŸil. Bir zamanlar Bennifer olarak anÄ±lan ikili, ayrÄ±lÄ±ktan Ã¶nce Ã–rÃ¼mcek KadÄ±nÄ±n Ã–pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ adlÄ± filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±...

Profesyonellik gereÄŸi filmin New York galasÄ±nda da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da bir araya geldiler. Birbirleriyle yan yana durdular, bakÄ±ÅŸtÄ±lar, gÃ¼lÃ¼ÅŸtÃ¼ler ve hayranlarÄ±nÄ±n cephesinde de sÃ¶ylenti kazanÄ± kaynamaya baÅŸladÄ±.

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ DENEME MÄ°?

BirÃ§ok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± Twitter'da konuyla ilgili paylaÅŸÄ±mlar yapmaya baÅŸladÄ±... Lopez ile Affleck'in eski mutlu gÃ¼nlerindeki gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼renler "Buradan Ã§Ä±kÄ±nca eve birlikte gidecekler" diye yorum yaptÄ±.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'i, sinemanÄ±n bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ Ã§iftine benzetenler bile oldu... MeraklÄ±larÄ±nÄ±n bildiÄŸi gibi Elizabeth Taylor ile Richard Burton tam Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸandÄ±lar.

Birbirlerinden Ã¶yle hemen kopamadÄ±lar. Ama doÄŸrusu kesin ayrÄ±lÄ±klarÄ± o kadar da yumuÅŸak olmadÄ±.

Bu iki efsaneyi hatÄ±rlayanlar "Bir tÃ¼r modern Taylor ve Burton iliÅŸkisi. Ä°ki toksik kiÅŸilik... Ne birbirlerinden ayrÄ±labiliyorlar ne de birlikte olabiliyorlar" yorumunu yaptÄ±.

BazÄ± yorumcular, Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da, kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki vÃ¼cut dillerine bakarak "AralarÄ±nda kesin bir ÅŸeyler oluyor" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti.

ESKÄ° KOCASINA Ã–ZEL TEÅžEKKÃœR ETTÄ°

Bu arada filmin gÃ¶steriminden Ã¶nce Jennifer Lopez bir konuÅŸma yaptÄ±...

BÃ¼tÃ¼n ekibe teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi ama filmin yapÄ±mcÄ±sÄ± olan eski kocasÄ± Ben Affleck'e de Ã¶zel bir yer ayÄ±rdÄ±: "Bu gece burada olan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼rler... Ben... EÄŸer Ben olmasaydÄ± bu film de olmazdÄ±" diye konuÅŸtu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak Gigli adlÄ± filmin setinde birbirlerine aÅŸÄ±k olup niÅŸanlandÄ±. Ama evlenemeden ayrÄ±ldÄ±lar... Tam 17 yÄ±l sonra yollarÄ± yeniden kesiÅŸti... 2022 yÄ±lÄ±nda da bu kez gerÃ§ekten evlenmeyi baÅŸardÄ±lar

Yine iliÅŸkileri yÃ¼rÃ¼medi....Â Bennifer adÄ±yla anÄ±lan Ã§ift, geÃ§en yÄ±l resmen boÅŸandÄ±.

Sosyal medyada eski eÅŸler Jennifer Lopez ile Ben Affleck'i yan yana ve gÃ¼lÃ¼mser halde gÃ¶renler onlarÄ± bir zamanlarÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§ifti Elizabeth Taylor ile Richard Burton'a benzetti. Onlar da Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸlardÄ±.

