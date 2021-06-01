Yamaç öldü mü? Çukur'un son bölümüne damga vuran sahne!

Bu sezon ekranlara veda edecek olan Çukur’un son bölümü nefesleri kesti. Finale sayılı bölüm kala izleyiciler, Yamaç'ın boğulma sahnesi ile sarsıldı. İşte, Çukur son bölümden ayrıntılar...

Çukur bu akşam 4. sezonun 38. bölümüyle ekrana gedi. Yamaç ve Efsun’un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar’ın, Çukur’u ele geçiren Şahram’la karşılaşması tansiyonu yükselti. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur’un kutsal değerlerine savaş açtı.

Bölümün sonunda Yamaç'ın boğulması izleyenleri şimdiden gelecek bölüm için meraklandırdı.

ÇUKUR NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ BÖLÜM KALDI?

Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur, 4. Sezonun sonunda final yapmaya hazırlanıyor. 2 bölüm sonra final gerçekleşecek olan Çukur dizisinde heyecan dorukta. Beğeniyle takip edilen dizinin izleyicileri bir yandan dizinin bitmesine dair üzüntü duyarken, diğer yandan nasıl bir final yapacağını merak ediyor. Birkaç haftadır final yapacağı konuşulan dizinin 132. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor.

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