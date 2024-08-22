Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? 23 Ağustos Cuma günü yeni bölüm var mı?

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Yalı Çapkını yeni sezon için geri sayım başladı. Her hafta yeni bölümleriyle Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, dikkat çeken bir noktada sezon finali yapmıştı. Seyircisinin merakla beklediği Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı da bu çerçevede merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını dizisi ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, o detaylar

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yalı Çapkını yeni sezon ilk bölümünün Eylül ayının ikinci haftasından itibaren yayınlanması bekleniyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer

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YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.