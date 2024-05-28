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Yalanlar örgüsü seyirciyi ekrana kilitledi

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#Yalan#Yalan 1. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 14:23

Yıllarca kızının özlemiyle yanıp tutuşan, cezaevinde kaldığı 20 yıl boyunca en yakınları tarafından kandırılan bir anne! Tam kızına kavuştuğunu zannederken büyük bir yalanın içine düştüğünden halen habersiz olan masum bir kadın! Yalanlarla örülü bir dünyada gerçeğini arayan Melike’nin dram dolu hikayesinin ekrana geldiği Yalan, birinci bölümü ile yayın hayatına “merhaba” dedi.

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Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, yapımını Süreç Film yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu yeni dizi Yalan, birinci bölümü ile izleyiciden tam not almayı başardı. Usta oyuncular ile genç yetenekleri bir araya getiren dizi, soru işaretleriyle dolu sürükleyici bir hikâyenin başlangıcını seyirciler ile paylaştı.

Yalanlar örgüsü seyirciyi ekrana kilitledi

Melike’nin tahliye olmasıyla ortalığın karıştığı dizide, Cengiz ve Hülya, Hazal'a gerçeği söylemek zorunda kaldı. Hazal, kuzeninin başka bir aileyle lüks bir hayat yaşadığını öğrenince aynı hayata kendisi de sahip olmak istedi.

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Yalanlar örgüsü seyirciyi ekrana kilitledi

Melike inandırıldığı yalanın peşinden sürüklenirken, Hazal ve Cengiz bir plan yaptı. Melike'nin kızını para karşılığında sattıkları Berrin'e şantaj yaparak çıkar sağlamaya çalışan ikili, istemeden anne ve kızını yıllar sonra yan yana getirdi.

Yalanlar örgüsü seyirciyi ekrana kilitledi

Dizi, yayın boyunca #Yalan etiketiyle sosyal medya gündeminden de düşmedi. “Aksiyonu bol bir bölümdü, hikâyenin açılmasıyla herkesi ateş çemberi saracak. İzlerken Melike’ye sıkıca sarılıp hepsi bitecek demek istedim” yorumları yapıldı. Geceye “Melike gerçek kızının kim olduğunu öğrenecek mi?” sorusu damga vurdu.

Yalanlar örgüsü seyirciyi ekrana kilitledi

Etkileyici hikayesiyle Yalan, sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yer alacağının sinyallerini verdi.

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#Yalan#Yalan 1. Bölüm#Kanal D

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