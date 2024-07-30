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'Yalan'ın zirvesi

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#Yalan#Kanal D#Yalan 8. Bölüm
Yalanın zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 15:27

Kanal D’nin başarılı dizisi Yalan, son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken dizi, total grupta birinci oldu ve gecenin konuşulan yapımları arasında yer aldı.

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YAZ AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Yeni bölümleri yaz sezonunda yayınlanmaya devam eden Yalan, ekranların vazgeçilmez dizisi oldu. Tansiyonun bir saniye bile düşmediği son bölümde Berrin, Duru’yu Melike’den uzak tutmak için yurt dışına çıkmaya çalışırken, polis tarafından durduruldu.

Yalanın zirvesi

HAZAL DURDURDU

Vergi kaçırmakla suçlanan Aksoylar, çıkış yolu olarak şirkete ortak aramaya başladı ve basının baskısı ile karşı karşıya kalmamak için Melike’yi hedef gösterdi. Melike ve Berrin arasında yaşanan olayı gündemde tutarak suçlarını örtbas etmeye çalışan Aksoyları durduran kişi Hazal oldu.

Yalanın zirvesi

 

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TOTAL GRUPTA BİRİNCİ

Kanal D’nin yaz dizisi Yalan, yeni bölümüyle adeta izleyicileri ekran başına kilitledi. Nefessiz izlenen bölümleri ve usta oyuncularıyla dikkat çeken dizi, reyting sonuçlarına göre total grupta birinci oldu.

Yalanın zirvesi

TECRÜBELİ KADRO

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu; senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımını Süreç Film yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Yalan’ın oyuncu kadrosunda ise; Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Yalanın zirvesi

 

HER PAZARTESİ KANAL D’DE

Yalan, heyecan dolu yeni bölümleriyle yaz boyunca her pazartesi Kanal D’de ekrana gelecek.

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Yalanın zirvesi

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#Yalan#Kanal D#Yalan 8. Bölüm

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