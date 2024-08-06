Yalan'ın 9. bölümünde neler oldu? Aşkını ilan etti

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Dizinin yeni bölümünde;

Melike'ye ve Hazal'a yapılanların intikamını almaya kararlı olan Kadir, Aksoylar'ın karşısına hiç beklemedikleri bir şekilde çıktı.

Holdinge Kadir ile birlikte giden Hazal, söyledikleri ile Aksoylar'ı şoke etti:

Tanıştırayım... Kendisi Büyükkaraoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Karaca... Ben de kendisinin buradaki hisselerini yöneteceğim...

Günün en büyük sürprizlerinden biri de Kerim'in Melike'yi holdinge getirmesiyle yaşandı.

Sinirlerine hakim olamayan Berrin, Hazal'ı kovdu. Hazal ise ona ortak olduklarını hatırlattı:

Sen kimi nereden kovuyorsun Bero?

Öfkesine yenilen Berrin, Duru'yu da alarak toplantıyı terk etti.

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Melike ise neler olup bittiğini anlamak için Kadir'i soru yağmuruna tuttu.

Senin için yaptım... Duru'yu görebil diye yaptım... Hazal'ın bu hayatta bir amacı olsun diye yaptım... Bunlara sırf senin için katlanıyorum, yoksa dünyayı başlarına yıkardım biliyorsun değil mi?

Ortaklık haberi Cengiz ile Hülya'ya da ulaştı. Zengin olma fikri ikilinin ayaklarını yerden kesti.

Şirket hisselerini geri almanın peşine düşen Harun, Kadir'i üstü kapalı bir şekilde tehdit etti. Kadir ise bu tehdide meydan okuyarak karşılık verdi:

Benim keyfim kaçarsa siz burada duramazsınız!

Melike ile konuşmak istediğini söyleyen Berrin, onu çatıya götürdü.

Asistanından annesiyle Melike'nin yukarıya çıktığını öğrenen Duru, vakit kaybetmeden onların yanına gitti.

İkilinin konuşması Duru'nun gelişiyle yarım kaldı.

Kızının gerçekleri öğrenmesinden korkan Berrin, panik atak krizi geçirdi. Anne-kıza yardım eli Melike'den uzandı.

Duru ve Kerim arasındaki çekimi hisseden Melike, hem Hazal, hem de Duru’yu korumak için bu işin peşine düştü ama Kerim onun gerçekleri öğrenmesini engelledi.

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Hülya ile Cengiz'i görüşmeye davet eden Berrin, onlardan kendisine ajanlık yapmalarını istedi.

Kerim'in ailesine yaptıklarının nedenini öğrenmeye çalışan Duru, onunla konuşmak için evine gitti.

Tek değişmeyen şey ne biliyor musun? Sana bakarken gördüğüm o küçük, masum kız çocuğu. Ben seni hiç unutmadım... Unutamam da...

Kahve içme bahanesi ile Kerim'i mutfağa gönderen Duru, aradığı belgeleri buldu.

İkilinin buluşmasına sürpriz bir isim de dahil oldu: Melike...

Kerim'e Hazal'a karşı olan duygularını soran Melike, aldığı cevapla biraz olsun rahatladı:

Merak etmeyin Hazal ile konuşacağım... En başından beri söylemem gerekenleri söyleyeceğim

Kadir'in Melike'nin intikamını almak için şirket aldığını düşünen Zehra, yeni bir plan yaptı ve Cengiz'i müdür olarak işe aldı.

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Ablasıyla eniştesinin konuşmalarını duyan Melike, onlara engel olmak istese de başarılı olamadı.

Hazal'dan ayrılmanın yollarını arayan Kerim'in planları bir kez daha suya düştü.

Tüm planın Melike tarafından yapıldığını düşünen Berrin bir yandan onu sıkıştırırken, bir yandan da yeni bir müttefik olarak gördüğü Zehra’yı ve Hazal’ı yanına çekmeye karar verdi..

Hazal'ın her şeyi bildiğini ancak Melike'den sakladığını öğrenen Berrin, genç kıza reddedemeyeceği bir teklifle geldi:

Bizim seninle düşman değil, dost olmamız lazım

Artık ailesine güveni kalmayan Duru kendi araştırmasını kendi yapmaya başladı. Kerim’in söylediği yalanları anlayan Duru, kimsenin tahmin etmeyeceği bir oyunla ondan intikam almaya karar verdi.

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Kerim konusunda Hazal'ı uyarmaya çalışan Melike, çabaları yanıtsız kalınca çareyi Duru ile konuşmakta buldu.

Melike'nin kafası Duru'nun söyledikleri ile iyice karıştı:

Kerim'e dikkat edin, zaten bu akşam düşecek maskesi...

Beklenen gün geldi ve herkes vakfın yemeğinde buluştu. Kerim, geceye Hazal ile katılırken; kızlarını korumak isteyen Melike'ye Kadir eşlik etti.

Gecenin sonunda Hazal, hiç de şahit olmak istemediği bir manzara ile karşı karşıya kaldı...