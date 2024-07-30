Kovulduğu iş yerine patron olarak döndü

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Dizinin yeni bölümünde;

Aksoylar'ı şikayet etmek için emniyete giden Kadir, Melike'nin telefonu ile şaşkına döndü. Melike, Kadir'e polislerin geldiğini; Berrin ve Harun'u gözaltına aldıklarını söyledi.

Eve dönen Cengiz, Hülya'nın garip hareketlerinden şüphelendi. Hülya, kocasına Hazal'ın kendisine itiraf videosu çektirdiğini ve Berrin'e şantaj yaptığını anlattı.

Hülya'nın Hazal'ın her şeyi anneannesinden öğrendiğini söylemesi bardağı taşıran son damla oldu. Hülya, kayınvalidesini boğmak üzere olan Cengiz'e son anda engel oldu.

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Duru'dan uzak kalmayı başaramayan Kerim, duygularını ona anlatmayı başaramayınca hayatını değiştirecek bir karar verdi:

Sizinkilere söyle, yüzükleri takalım artık...

Hazal, müjdeli haberi vakit kaybetmeden babaannesi ve yengesine de verdi.

Beklenmedik gözaltı kararının nedenlerini öğrenmeye çalışan Kadir, öğrendiklerini Melike ile paylaştı.

Avukatı, büyük bir vergi borcu ile karşı karşıya kalan Berrin'e tek kurtuluş yolunun hisselerini satmak ve bir ortak almak olduğunu söyledi.

Duru, Kerim'in Hazal ile nişanlanacağını cep telefonuna gelen mesaj ile öğrendi.

Rabia, müstakbel gelinini nişan öncesi alışverişe götürürken; Melike ise aynı dakikalarda Harun'un acımasız planı ile baş etmeye çalışıyordu...

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Etrafını saran muhabir ordusuna karşı ne yapacağını bilemeyen Melike'nin imdadına Hazal yetişti...

Tüm olumsuzluklara rağmen nişan alışverişine çıkan Hazal, istediği elbiseyi almak için Aksoylar'ın butiğine götürdü.

Duru, 'annemi yaralayan kadının kızına satış yapmayacağım' diyerek, Hazal, Melike ve Rabia'yı dışarı gönderdi. Hazal ise bu sözlerin altında kalmadı:

Sen Kerim'in sevdiği kıza satış yapmak istemiyorsun!

Melike'nin alışverişi yarım kalan Hazal'a bir sürprizi vardı: Yıllar önceden kalan nişan kıyafeti...

Beklenen gün geldi, aile bireyleri Hazal ve Kerim'in sözü için Zehra'nın malikanesinde toplandı.

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Hazal'ın en mutlu günü, televizyonda yayınlanan görüntülerle bir kabusa döndü...

Emin eşi Rabia'yı da alarak evden ayrılırken, Kerim'den Hazal'ın yanında kalmasını istedi.

Bulduğu her fırsatta Melike'ye kin kusan Seher'e en büyük uyarı Kadir'den geldi: Beni çok zorluyorsun, çok!

Kerim'in bir anlık dalgınlığından faydalanan Hazal, Aksoylar'ın evine gitti. Çok geçmeden Kadir, Melike ve Kerim Hazal'ı almaya geldiler.

İçine düştüğü duruma sebep olanları araştıran Harun, aradığı isme bir türlü ulaşamadı. Taşları yerine oturtan Duru, o ismin Kerim olduğunu çözdü.

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Melike'ye ve Hazal'a yapılanların intikamını almaya kararlı olan Kadir, Aksoylar'ın karşısına hiç beklemedikleri bir şekilde çıktı.

Holdinge Kadir ile birlikte giden Hazal, söyledikleri ile Aksoylar'ı şoke etti: