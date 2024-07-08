'Yalan'ın 6. bölümünde neler oldu? İki kadının hesaplaşması kötü bitti

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Dizinin yeni bölümünde;

Berrin'in de mezarlığa geldiğini gören Melike, hesap sormak için onun peşinden gitti.

'Bebek Duru' yazan bir mezarın başında oturup, içini döken Berrin, Melike'nin beklenmedik şekilde karşısına çıkmasıyla büyük şok yaşadı.

Berrin, eli mahkum bir şekilde gerçeği anlattı:

Bana bebeğin annesiyle babası öldü dediler... Ben yapmadım, ablan yaptı.

Gerçekleri öğrenen Melike, hesap sormak için ablasının ve eniştesinin karşısına çıktı.

Sen benim canımı, benim yavrumu, benim bebeğimi sattın...

Hülya ile Cengin her şeyi inkar etseler de Melike onlara Berrin'in her şeyi anlattığını söyledi.

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Köşeye sıkışan Hülya, bambaşka bir senaryo yazdı ve kardeşine mecbur kaldığını söyledi.

İki bebek, ikisi de aç, Cengiz işsiz... Çocuk hastaydı. Doktor özel bakım görmezse ölecek dedi... Bırakaydım da ölse miydi çocuk? Ben de 'öleceğine, ikisi de yaşasın' dedim

Cengiz'in de Melike'ye söyleyecek iki çift lafı vardı:

Hazal gerçekleri bilmiyor, seni gerçekten annesi sanıyor...

Bitik bir şekilde eve dönen Hülya ile Cengiz, Hazal'a Melike'nin gerçekleri öğrendiğini söylediler.

Yıldız ailesinin konuşması Berrin'in telefonu ile bölündü.

Hülya ve Cengiz'i Haluk'a karşı uyaran Berrin onlardan Melike'ye sahip çıkmalarını istedi.

Kadir'i arayan Melike, ona hem Duru'nun kızı olduğunu hem de Kenan'ın kendisini aldattığını öğrendiğini söyledi.

Benim evliliğim bile yalanmış... Benim kucağımda bebeğim varken abin beni aldatıyormuş...

Kadir'in duyduklarına şaşırmaması Melike'yi şüphelendirdi.

Bilmiyordum ama seziyordum... Birkaç kere uyardım ama beni dinlememiş...

Yaşadıklarının ağırlığı ile ezilen Melike'yi Kadir teselli etmeye çalıştı.

Konuşmak için Aksoylar'ın evine giden Melike'yi ilk gören Duru oldu.

Berrin'in gelişiyle ikili arasındaki konuşma bölünürken, Duru Melike'ye onunla görüşmek istemediğini söyledi.

Ablasının söylediklerini düşünen Melike, Duru'ya gerçekleri anlatmamak için Berrin'e şart koştu:

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Kızımın yakınında olacağım... En yakınında...

Eşinin hareketlerinden şüphelenen ve Hazal'ın sözleriyle kafası karışan Haluk, Hülya ile Cengiz'in peşine düştü.

Haluk'un adamları karı kocayı gözlerden uzak bir yere götürdüler. Çok geçmeden mekana Berrin de geldi.

Hülya ile Cengiz'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen Berrin, kocasından onları affetmesini istedi.

Zor bir sınav veren Berrin ile Haluk, hayatlarına İspanya'da devam etme kararı aldılar. Eve döndüklerinde bu fikri Duru ile de paylaştılar.

Kerim'e aşık olan Duru, Tunç ile ilişkisini bitirdi. Bu durum Tunç'un hiç hoşuna gitmedi.

Evliliğini bitirmekte kararlı olan Kadir, boşanma evraklarını Seher'in önüne koydu. Kadir'i Melike ile tehdit eden Seher, kağıtları imzalamadan yırttı.

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Kerim ile konuşmak için evine giden Duru, annesinden onun sahildeki kafede olduğunu öğrendi.

Torunu sandığı Hazal'ı evlendirmeyi kafasına koyan Zehra, onu seçtiği damat Kerim ile bir araya getirdi.

Kerim'i görmek için annesinin söylediği kafeye giden Duru, Hazal ile Kerim'in sözleneceğini öğrenince yıkıldı.

Aksoylar'a ait şirkette işe başlayan Melike, Berrin'in İspanya planını tesadüfen öğrendi.

Çıkar yollarının kalmadığını düşünen Hülya ile Cengiz, kaçış planları yapmaya başladılar.

Tartışmanın ortasında kalan ve fenalaşan Şefika, Hazal’a büyük bir sır verdi.

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Dizinin final sahnesinde;

Berrin’in kızını yurt dışına kaçırmasına engel olmak isteyen Melike, malikaneye gitti.

İki kadının çalışma odasında başlayan tartışması kısa sürede arbedeye dönüştü. Elindeki makasla Melike’ye saldıran Berrin, bir anda kanlar içinde kaldı.

Yaşananlara şahit olan biri daha vardı: