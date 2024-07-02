Haberin DevamÄ±

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Ã–dÃ¼lden kazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± vermek iÃ§in Melike'nin iÅŸ yerine giden Duru, bir anda fenalaÅŸtÄ±.

Berrin'i takip eden Hazal, onu annesiyle konuÅŸurken gÃ¶rdÃ¼. Hazal, ikilinin sohbetine dahil olduÄŸu sÄ±rada konuÅŸma Melike'nin telefonu ile bÃ¶lÃ¼ndÃ¼.

Melike, Hazal'a Duru'nun hastanede olduÄŸunu haber verdi.

Vakit kaybetmeden hastaneye koÅŸan Berrin, karÅŸÄ±sÄ±nda Melike'yi gÃ¶rÃ¼nce gerildi.

Duru'nun kendi kÄ±zÄ± olabileceÄŸinden ÅŸÃ¼phelenmeye baÅŸlayan ve parÃ§alarÄ± birleÅŸtiren Melike, Berrin'e 'O senin kÄ±zÄ±n deÄŸil' dedi.

Ä°Ã§indeki ÅŸÃ¼pheyi durduramayan Melike, ablasÄ±yla uzun uzun konuÅŸtu. HÃ¼lya ise kÄ±z kardeÅŸini ikna etmek iÃ§in her yolu denedi.

Haberin DevamÄ±

Hazal, iki kardeÅŸin konuÅŸmasÄ±na ÅŸahit oldu.

KÄ±zÄ±ymÄ±ÅŸ gibi davrandÄ±ÄŸÄ± Melike ile duygusal bir konuÅŸma yapan Hazal, aÄŸlayarak evden ayrÄ±ldÄ±.

Melike'yi sakinleÅŸtirdikten sonra Berrin'in yanÄ±na koÅŸan HÃ¼lya, Haluk Aksoy ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. HÃ¼lya, ustaca bir manevra ile konuyu deÄŸiÅŸtirdi.

Ä°Ã§inde bulunduÄŸu durumu kimseye anlatamayan Melike, Kadir ile dertleÅŸti ve ona Duru'nun kendi kÄ±zÄ± olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Kendisini Ã§aresiz hisseden Melike'ye yardÄ±m eli Kadir'den uzandÄ±.

'O senin kÄ±zÄ±n deÄŸil' sÃ¶zlerinin peÅŸine dÃ¼ÅŸen Duru, Hazal ile konuÅŸmak iÃ§in Kerim'den yardÄ±m istedi.

Gece boyunca Kadir ile birlikte sokak sokak Hazal'Ä± arayan Melike'ye beklediÄŸi haber Kerim'den geldi.

Hazal benim yanÄ±mda ama pek kendinde deÄŸil gibi...

Kerim'in bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen Hazal, ortadan kayboldu.

Sokakta tek baÅŸÄ±na yÃ¼rÃ¼rken saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Hazal'Ä±n imdadÄ±na Kadir ve Melike yetiÅŸti.

TÃ¼m bunlar yaÅŸanÄ±rken, Berrin kendisini aklayacak sahte doktor raporlarÄ±nÄ± dÃ¼zenlemekle meÅŸguldÃ¼...

Haberin DevamÄ±

AklÄ±ndaki sorulara yanÄ±t bulamayan Duru, konuÅŸmak iÃ§in Melike'nin iÅŸ yerine gitti

Bu sizinle son konuÅŸmamÄ±z... Benden ve ailemden uzak durun

Harun'un Berrin ile ilgili her konu hakkÄ±nda kendisinin bilgilendirmesini istediÄŸi Hazal, bombanÄ±n pimini Ã§ekti:

SanÄ±rÄ±m Berrin HanÄ±m'Ä±n bir sevgilisi var

HayatÄ±nÄ± dÃ¼zene koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±kÃ§a bambaÅŸka sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸan Melike, son olarak 'hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±' dediÄŸi Kenan'Ä±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸokla eÅŸinin mezarÄ±na giden Melike, Kadir'in mesajÄ±yla derin bir nefes aldÄ±:

Hastane evraklarÄ± sahteymiÅŸ...

Berrin'in de mezarlÄ±ÄŸa geldiÄŸini gÃ¶ren Melike, hesap sormak iÃ§in onun peÅŸinden gitti.

'Bebek Duru' yazan bir mezarÄ±n baÅŸÄ±nda oturup, iÃ§ini dÃ¶ken Berrin, Melike'nin beklenmedik ÅŸekilde karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k ÅŸok yaÅŸadÄ±.

Haberin DevamÄ±

Berrin, eli mahkum bir ÅŸekilde gerÃ§eÄŸi anlattÄ±:

Bana bebeÄŸin annesiyle babasÄ± öldü dediler... Ben yapmadÄ±m, ablan yaptÄ±

Â

Â