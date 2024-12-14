Yalan'ın 28. bölümünde neler oldu? 'Duru'nun hayatına karşılık, Melike'nin canı...'

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Dizinin önceki bölümünde;

Çocukluğunun geçtiği çiftliğin satışa çıktığını öğrenen Duru, emlakçı ile görüşmeye gitti ancak evin satıldığını öğrendi.

Duru'yu takip eden Melike, evi alan kişinin Alaz olduğunu öğrenince çıldırdı.

Kadir ile konuşan Melike, gerçekleri Duru'ya söylemeye karar verdi.

Tehlikenin boyutunu anlamakta güçlük çeken Duru, Alaz'ın gelişiyle şoke oldu.

Allah'ın emri peygamberin kavli ile Duru'yu kendime istiyorum

Dizinin yeni bölümünde;

Aşiret kanunlarının ortasında kalan Duru çıldırdı. Onu sakinleştirmek amcası Kadir'e düştü.

Hesapsız bir şekilde Hazal'a aşık olan ve bambaşka bir adam olmaya karar veren Yusuf, holdingden istifa etti. Bilgisi dışındaki bu gelişme, Berrin'i huzursuz etti.

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Heyecanla eve dönen Yusuf, Hazal'ın "düşünmek istiyorum" teklifiyle neye uğradığını şaşırdı.

Başka bir zamanda karşılaşsaydık beni sever miydin bilmiyorum ama daha kolay olurdu bunu biliyorum...

Hazal, sabahı beklemeden Melike'nin evine gitti. Duru'nun durgun haline takılan Hazal, aşiret reisi Alaz'ın kuzenini istemeye geldiğini öğrendi.

Hazal ile konuşması istediği gibi geçmeyen Berrin, eve döndüğünde Hülya ve Cengiz'le yeni bir tartışma yaşadı. Köşeye sıkıştığını hisseden Hülya, elindeki vazo ile Berrin'in kafasına vurdu.

Kuzeni ile dertleşen Duru, Tuna ile arasının kötü olduğunu anlattı. Konu babasının ölümüne geldiğinde ise Hazal kendini kötü hissetti.

Zehra'yı ziyarete giden Seher, ailesinin eski kayınvalidesi ile anlaşmak için Mardin'den geldiklerini haber verdi.

Karısının evine dönmesini isteyen Yusuf, konuşmak için Melike'nin evine gitti. Yusuf'a zaman veren Melike, ona başının Aladağ Aşireti ile dertte olduğunu söyledi.

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Bu durum Yusuf için bulunmaz bir fırsattı...

Alaz'ın Duru'ya bir şey yapmayacağını düşünen kuzeni Alef, kan davası için İstanbul'a geldi. Tam Tuna'nın evinden çıkan Duru'yu köşeye sıkıştırmıştı ki, Alaz geldi ve bayılttığı genç kızı arabasına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Duru kendine geldiğinde kaçırıldığını düşünüp, kurtuluş yolları aradı ancak gerçek hiç de onun düşündüğü gibi değildi...

Alaz'ın yaralandığını gören Duru, ona ilk müdahaleyi yaptı. Alaz, ise tek amacının Duru'yu korumak olduğunu söyledi.

Beklenen gün geldi, Zehra Karaca Aladağ Aşireti'nin reisi Vahdet Aladağ ile buluştu. Vahdet'in barış için bir şartı vardı:

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Melike'yi bana vermezsen önce hayatta olan tek oğlunu, sonra güzel torununu sonra da soyunu sopunu kuruturum

Alaz'ın telefonla konuşmasını fırsat bilen Duru, kaçmak için bir hamle daha yaptı ancak bu macera yarım kaldı.

Duru'nun yerini tespit eden Kadir, yeğenini kurtardı.

Dizinin final sahnesinde;

Alaz'ı hastaneye götürmek için geri dönen Kadir ve Duru, Alef'i karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İkilinin imdadına hiç beklemedikleri biri yetişti: Yusuf...

'Ben burayı hallederim' diyen Yusuf, Kadir ve Duru'yu eve gönderdi.

Sancılı geçen günün ardından kavuşan anne-kızın keyfi Zehra'nın gelişiyle yarım kaldı.

Ailesini bir arada gören Zehra, Aladağ Aşireti'nin barış şartını söyledi:

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