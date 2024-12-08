Yalan'ın 27. bölümünde neler oldu? Duru tehlikede...

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Dizinin önceki bölümünde;

Kadir'den bir haber alamayan ve her geçen gün biraz daha endişelenen Melike, onu görmek için Karacalar'ın evine gitti.

Seher ile Kadir'in boşaması Aladağ aşiretini rahatsız etti.

Seher'in kardeşi aynı zamanda da Aladağ Aşireti'nin lideri Alaz Aladağ, İstanbul'a gelerek Kadir ve Melike'ye bir teklif sundu:

Ya Duru Karaca benim karım olacak yada kökünüzü kuruturum...

Dizinin yeni bölümünde;

Alaz'ın beklenmedik gelişi Melike ve Kadir'i endişelendirdi.

Çalınan evrakların peşine düşen Yusuf, Hazal'ı köşeye sıkıştırdı. Kamera kayıtlarını da silen Hazal, olup bitenden habersiz olduğunu söyledi.

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Berrin'in vasiyeti vermesine şaşıran, söyledikleri ile ise kafası karışan Duru yardım istemek için Kadir'in kapısını çaldı.

Vasiyeti Kadir'in aldığını düşünen Yusuf Kaleli, Karacalar'ın evine gitti ve onlara meydan okudu.

Kadir, Aladağlar'ın talebini annesi Zehra'ya söyledi. Bir oğlunu kaybeden Zehra'nın Kadir'i töreye kurban vermeye niyeti yoktu...

Zehra kara kara düşünüp çıkış yolu ararken, Seher ona şaşırtan bir teklifle geldi:

Ya bir tanecik torununu Alaz'a vereceksin yada Melike ölecek

Duru ve Melike'yi korumak adına onları Karaca konağına davet eden Kadir için Melike'nin başka bir planı vardı:

Sen bizimle kal

Tuna ile birlikte dışarı çıkan Duru, korumaları atlatmayı başardı. Duru'yu adım adım takip eden Alaz, çektiği fotoğrafı Kadir ve Melike'ye gönderdi, onlara göz dağı verdi.

Melike, yaşananların acısını Tuna'dan çıkardı.

Hülya ve Cengiz'i kendi çıkarları için kullanmaya devam eden Berrin, onlardan Yusuf'un telefonundaki videoyu kendilerine ulaştırmasını istedi.

Yusuf'un baş başa tatile çıkma teklifini kabul eden Hazal, bir tarafta anne-babasının isteği diğer tarafta aşık olduğu kocası... büyük bir ikilemde kaldı.

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Melike'nin söylediklerini hazmedemeyen Tuna, eski günlere geri döndü. Üç kişinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tuna'nın imdadına kim olduğunu bilmediği Alaz yetişti.

Yusuf Kaleli, sonunda Hazal'a olan duygularını itiraf etti. İkilinin kağıt üzerindeki anlaşmalı evliliği, gerçeğe döndü...

Duru, günler sonra Berrin Aksoy'u ziyarete gitti. Büyüttüğü kızını karşısında görünce mutlu olan Berrin, Duru'ya isteyeceklerinden habersiz ona her konuda yardım edeceğinin sözünü verdi.

Kocasının uyumasını fırsat bilen Hazal, telefondaki videoyu izledi ve Berrin ile Yusuf'un Haluk'un katilleri olduğunu öğrendi.

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Çocukluğunun geçtiği çiftliğin satışa çıktığını öğrenen Duru, emlakçı ile görüşmeye gitti ancak evin satıldığını öğrendi.

Duru'yu takip eden Melike, evi alan kişinin Alaz olduğunu öğrenince çıldırdı.

Dizinin final sahnesinde;

Kadir ile konuşan Melike, gerçekleri Duru'ya söylemeye karar verdi.

Tehlikenin boyutunu anlamakta güçlük çeken Duru, Alaz'ın gelişiyle şoke oldu.