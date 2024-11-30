Yalan'ın 26. bölümünde neler oldu? Duru tercihini yaptı: Gerçek annemle kalacağım

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Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği ve kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer, Zeynep Eronat, Ozan Yiğit'in yer aldığı yeni dizisi 'Yalan' 26. bölümü ile ekranlardaydı...

Dizinin önceki bölümünde;

Duru, nihayet Melike'ye haksızlık yaptığının farkına vardı.

Her şeyi ardında bırakan annesine sığınmak isteyen Duru, Melike'nin evine gitti.

Ayrı geçen her günün acısını çıkarmak isteyen anne-kızın hayalleri hiç beklenmedik bir olayla bir kez daha yarım kaldı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Duru hemen hastaneye kaldırılırken, haber Berrin'e de ulaştı. İki kadın Duru'yu kendi tarafına çekmeye çalışırken genç kız kararını verdi:

Ben annemle kalacağım... Gerçek annemle...

Anne kız birlikte geçirilecek günlerin hayalini kurarken, Berrin Yusuf'la buluştu ve Duru'nun vasiyeti öğrendiğini söyledi.

Düğünde yaşananların peşini bırakmayan Kadir, perde arkasındaki kişinin Seher olduğunu öğrendi.

Zehra, etrafındaki en masum kişinin Seher olduğunu düşünmeye başlamıştı ki; Kadir onu gerçeklerle yüzleştirdi.

Eski günlerin hatırına Berrin ile anlaşma yoluna gitmeye çalışan Duru'nun bu hamlesi de boşa çıktı. Avukatının yanına giden Duru, Yusuf Kaleli'nin vasiyeti aldığını öğrendi.

Holdinge giden Duru, elindeki video kaydını Berrin'e izletti.

Kaç para için ihanet ettin kızına? Kaç ev kaç arsa döndürdü gözünü?

Melike kızı Duru ile birlikte yaşayacakları evi tuttu.

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Melike'ye karşı hep bir vicdan azabı çeken Kadir, onu akşam yemeğine çıkardı. Yıllardır içinde tuttuklarını anlatan Kadir, Melike'ye veda etti.

Ben artık yokum... Bundan sonra senden uzakta olacağım. Affet beni...

Duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen Melike, yemeği terk etti.

Anne-kız evlerindeki ilk akşamı baş başa geçirdi.

Zehra, Hazal'ın üzerine verdiği tüm malları geri istedi ancak Yusuf ile Hazal arasındaki sözleşme bu duruma engeldi. Cengiz ile Hülya, yaptıkları planla Yusuf'un sakladığı sözleşmeyi ele geçirmeyi başardı.

Babasının vasiyetini arayan Duru'ya yardım etmek isteyen Melike, savcı Yaman ile görüştü. Yaman, tayinin çıktığını ve artık Muğla'da olacağını söyledi.

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Anne-kız yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Melike kızı Duru'ya reddi miras yapmasını önerdi.

Eve döndüğünde gizli kasasının açıldığını gören Yusuf Kaleli, çılgına döndü. Kaleli, adamlarına bunu yapan kişinin hemen bulunması talimatını verdi.

Haluk Aksoy'un vasiyetine ulaşan Cengiz ve Hülya, soluğu Berrin Aksoy'un evinde aldılar. Berrin'i hayatını alt üst etmekle tehdit eden ikili Yusuf Kaleli'nin beklenmedik gelişi ile büyük panik yaşadı.

Duru, Hazal ile buluşup ona zeytin dalı uzattı. İki kuzen, Melike'nin evindeki sabah kahvaltısında bir araya geldiler. Bu buluşmanın sürpriz bir ziyaretçisi daha vardı: Zehra Karaca

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Kahvaltıdan erken ayrılmak zorunda kalan Duru, Berrin Aksoy ile buluştu. Yıllardır Duru'yu büyük bir yalanın içinde tutan Berrin, ona Haluk Ulusoy'un vasiyetini uzattı.

Gözü gibi baktığı dosyaları alan kişilerin Hülya ve Cengiz olduğunu anlayan Yusuf, Hazal'a anne ve babasının yerini sordu ancak cevap alamadı.

Dizinin finalinde;

Kadir'den bir haber alamayan ve her geçen gün biraz daha endişelenen Melike, onu görmek için Karacalar'ın evine gitti.

Seher ile Kadir'in boşaması Aladağ aşiretini rahatsız etti. Seher'in kardeşi aynı zamanda da Aladağ Aşireti'nin lideri Alaz Aladağ, İstanbul'a gelerek Kadir ve Melike'ye bir teklif sundu:

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