Yalan'ın 25. bölümünde neler oldu? 'Babanız bütün mirasını size bıraktı'

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Hazal'ın gizlice evlendiğini öğrenen Melike, Kadir ile birlikte Yusuf'un evine gitti. İkili, Hazal'ı nikahın iptaline ikna etmeye çalışırken gelen Zehra, Karacalar'a yakışır bir düğün yapmayı teklif etti.

Seher'in düğmeye basmasıyla birlikte Hülya'nın itiraf videosu düğünün yapıldığı salondaki barkovizyonda yayınlandı.

Hazal'ın öz torunu olmadığını acı bir şekilde öğrenen Zehra, terör estirdi ve kendisine söylenen yalanlara daha fazla dayanamayarak bir anda yere yığıldı.

Hazal ve Yusuf’un düğün gecesi herkesin hayatını kabusa çeviren bir cehenneme dönüştü.

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Kadir, Zehra'yı hastaneye yetiştirirken; Melike'nin ilk şüphlenediği kişi Seher oldu.

Darmadağın olan düğünün ardından Yusuf ile birlikte eve dönen Hazal, annesiyle babasının keyif yaptığını görünce öfkeden deliye döndü. Yaşadığın her şeyin hesabını onlardan soran Hazal'ı sakinleştirmek Yusuf'a düştü...

Doktorlar Zehra'nın beynine pıhtı attığını ve 48 saatib çok riski olduğunu söylediler. Beklenmedik anda annesini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Kadir, ne yapacağını şaşırdı.

Tanınmış iki aileyi ilgilendiren “sahte torun” hikayesi kısa sürede haber olur ve gazeteciler herkesin peşine düştü. Herkesten kaçmak isteyen Duru, sonunda köşeye sıkıştı.

Kendisini affettirmek için Duru'ya ulaşmaya çalışana Tuna, yıllardır görüşmeyi reddettiği dedesinden gelen haberle şoka uğradı.

Haberin Devamı

Kadir'in soruları ile kendini çıkmaza girmiş gibi hisseden Berrin, Yusuf'u çağırdı. İkilinin konuşması hiç de Berrin'in istediği gibi bitmedi.

Duru'yu kaldığı otelde bulan Melike ve Tuna, ona bütün hayatını değiştirecek mirasla ilgili haberi ulaştırmayı başardılar.

Kafası allak bullak olan Duru, Melike'ye Zehra Karaca'nın yanına gitmek istediğini söyledi.

Duru, yıllardır varlığından habersiz olduğu babaannesiyle ilk kez hastane odasında bir araya geldi.

Zehra Karaca, kritik süreci atlattı ve evine döndü. Kayınvalidesine geçmiş olsun ziyaretine giden Melike, Zehra'nın saldırısına uğradı.

Haberin Devamı

Oğlu Kenan'ın ziyaretine giden Zehra, adamlarından Hazal'ı da mezarlığa getirmelerini istedi. Kendisine söylenen yalanların hesabını soran Zehra, bununla yetinmedi.

Hazal, Zehra Karaca'yı anne ve babasının saklandığı çiftlik evine götürdü.

Melike'nin de gelmesiyle Zehra, intikam planına başladı.

Tuna sayesinde avukata ulaşmayı başaran Duru, Haluk Ulusoy'un sahip olduğu her şeyin varisi olduğunu öğrendi. Avukatın Berrin Aksoy tarafından tehdit edildiğini söylemesi Berrin ve Duru arasındaki son bağı da kopardı.

Dizinin final sahnesinde;

Haberin Devamı

Yaşanan olaylardan sonra Duru, nihayet Melike'ye haksızlık yaptığının farkına vardı.

Her şeyi ardında bırakan annesine sığınmak isteyen Duru, Melike'nin evine gitti.

Ayrı geçen her günün acısını çıkarmak isteyen anne-kızın hayalleri hiç beklenmedik bir olayla bir kez daha yarım kaldı.