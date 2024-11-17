Yalan'ın 24. bölümünde neler oldu? Düğün gecesi kabusa döndü

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Dizinin önceki bölümünde;

Kadir, Zehra'dan gizlediği büyük sırrı en yakınındaki isimle paylaştı. Ancak onları dinleyen biri vardı...

Hazal, Melike'nin tüm itirazlarına rağmen Yusuf Kaleli ile gizlice evlendi.

Duru'nun anlattıklarının peşinden giden Savcı Yaman, Hülya, Cengiz, Melike ve Berrin'i gözaltına aldırdı.

Hayatım üzerine oyun oynayan herkesi şikayet ettim. Hepiniz mahkemede hesap vereceksiniz

Dizinin yeni bölümünde;

Yusuf ile evlenen Hazal, babaannesinin evine giderek gizli nikahı haber verdi. Bu durum Kadir'i çok kızdırdı. Aile içindeki hesaplaşma gelen telefonla yarım kaldı.

Karakola götürülen Berrin, Hülya ve Cengiz, Melike'nin her şeyi bildiğini anlatıp bütün suçu onun üstüne atmaya çalıştılar.

Melike'nin gözaltına alındığını öğrenen Kadir, Hazal'ın elindeki itiraf videosuyla birlikte Savcı Yaman'ın yanına gitti.

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Hülya'nın videosunu izleyen Savcı Yaman, Melike hakkındaki suçlamaları kaldırdı.

Avukatından Melike'nin soruşturmaya dahil edilmeyeceğini öğrenen Duru, vakit kaybetmeden adliyeye gitti.

Duru'yu karşısında gören Hazal, ona elindeki videoyu gösterdi.

Hazal'ın gizlice evlendiğini öğrenen Melike, Kadir ile birlikte Yusuf'un evine gitti. İkili, Hazal'ı nikahın iptaline ikna etmeye çalışırken gelen Zehra, Karacalar'a yakışır bir düğün yapmayı teklif etti.

Beklenen gün geldi; Hülya, Cengiz ve Berrin hakim karşısına çıktı, üçü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Günler sonra Melike'nin evine giden Duru, annesiyle içindeki hesaplaşmayı yaşadı.

Melike Karaca davası nedeniyle başsavcı ile karşı karşıya gelen Yaman, görevinden istifa etti.

Duru ile kendisine yeni bir hayat kurmanın planlarını yapan Berrin, kızını yeni evine çağırdı. Berrin'in hayalleri anne-kız arasındaki buzları eritmeye yetmedi.

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Kadir ve seher sonunda boşandı. Mahkeme çıkışı Kadir'i arayan Berrin, ondan görüşme talep etti. Berrin, Kadir'den Duru'yu yanında tutmak için yardım istedi.

Yaşadığı vicdan azabına daha fazla dayanamayan Tuna, gerçekleri en başından beri bildiğini Duru'ya itiraf etti.

Ben de biliyordum... Senin Melike'nin kızı olduğunu ben de biliyordum... Mavilim bana anlatmıştı...

Sığındığı insanın da kendisine yalan söylediğini öğrenen Duru, bir kez daha yıkıldı.

Zehra ile Kadir'in konuşmalarını duyan Seher, Melike'den kurtulmak için Berrin ile iş birliği yaptı.

Dizinin final sahnesinde;

Seher'in düğmeye basmasıyla birlikte Hülya'nın itiraf videosu düğünün yapıldığı salondaki barkovizyonda yayınlandı.

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Hazal'ın öz torunu olmadığını acı bir şekilde öğrenen Zehra, terör estirdi ve kendisine söylenen yalanlara daha fazla dayanamayarak bir anda yere yığıldı.

Hazal ve Yusuf’un düğün gecesi herkesin hayatını kabusa çeviren bir cehenneme dönüştü.